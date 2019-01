Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 35 de ani a fost retinut, vineri, de politisti, pentru ca la finele lunii decembrie 2018 ar fi violat-o pe fiica minora a concubinei sale, informeaza Politia Capitalei.

- Un barbat a fost retinut fiind suspectat ca a violat o minora, victima fiind fiica concubinei sale."Suspectul, profitand de imposibilitatea de a isi exprima vointa, a abuzat de aceasta, la finele lunii decembrie. Dupa comiterea faptei, suspectul a parasit locuinta in care se stabilise impreuna…

- Politia australiana a arestat un individ banuit ca a trimis mai multe zeci de colete suspecte unor ambasade si consulate din Australia, au anuntat joi responsabili locali, potrivit AFP preluata de Agerpres. Acest barbat in varsta de 48 de ani a fost arestat miercuri seara la domiciliul sau…

- Polițiștii Capitalei, de la Secția 4, au reținut un barbat in varsta de 28 de ani, din București, dupa ce a fost depistat cu 10 kilograme de tutun marunțit pentru a le vinde, iar in urma perchezițiilor, la domiciliul sau au fost gasite alte 143 de kilograme de tutun. „Vineri, 14 decembrie,…

- Potrivit IPJ Constanta, aseara, in jurul orei 19.30, barbatul, in varsta de 62 de ani, din localitatea Istria, judetul Constanta, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de omor, a fost retinut pe baza de ordonanta si a fost introdus in CRAP al IPJ Constanta.La data de 12 decembrie a.c. va fi…

- Un barbat in varsta de 34 de ani, din Mehedinti, banuit ca supraveghea trei tinere, pe care le punea sa se prostitueze in zona intersectiei DN 1 cu DN 7, la Post Control Vestem , din judetul Sibiu, a fost retinut si va fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva.

- Un scandal a avut loc pe o strada din Cumpana. Un barbat de 61 de ani a fost agresat de un alt barbat. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul producerii unui conflict spontan In localitatea Cumpana, politistii din cadrul Sectiei 1 Rurala Constanta au identificat un barbat, in varsta…