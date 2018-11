Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Alba au desfașurat o actiune ce a vizat cresterea sigurantei elevilor si combaterea absenteismului scolar. In aproape 4 ore au fost depistati 129 de elevi ce ar fi trebuit sa fie la cursuri. Potrivit IPJ Alba, la data 31 octombrie 2018, intre orele 8:30 – 12:00, Serviciul de Ordine Publica…

- Astazi, 26 octombrie, în cadrul Programului national „Scoala altfel”, la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj au venit în vizita 30 de elevi din clasa a 3-a C, ai Scolii Gimnaziale „Iuliu Hatieganu” din Cluj-Napoca. Elevii au fost în vizita…

- Politistii din Alba au raspuns invitatiei cadrelor didactice pentru desfașurarea unor activitati informativ – preventive prevazute in cadrul Programului „Scoala Altfel 2018 –Sa stii mai multe, sa fii mai bun!”. Zeci de elevi de la Scolile Gimnaziale „Mihai Eminescu” si „Avram Iancu” din Alba Iulia precum…

- La sediul Centrului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii a avut loc o conferinta de presa sustinuta de seful Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita, comisar sef de politie Zepisi Danil. Au partricipat reprezentanti si din cadrul altor institutii importante. Au fost prezentate aspecte privind…

- Luni, 10 septembrie, peste 140 de politisti maramureseni vor actiona in sistem integrat, suplimentar fata de dispozitivul curent, pentru desfasurarea in siguranta a festivitatilor specifice deschiderii anului de invatamant preuniversitar, anunta IPJ Maramures. Pentru ca noul an scolar sa inceapa in…

- In contextul inceperii, in data de 10 septembrie 2018, a noului an scolar, conducerea Inspectoratului de Politie Judetean HUNEDOARA a dispus luarea de masuri specifice in vederea asigurarii unui climat de ordine si siguranta publica in incinta si zona adiacenta unitatilor de invatamant preuniversitar.…