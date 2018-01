Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au retinut noua persoane si au ridicat 160 de kilograme de tutun maruntit, in urma a 18 perchezitii efectuate luni, in judetul Calarasi si in Bucuresti. "In urma administrarii probatoriului, politistii au dispus continuarea urmaririi penale fata de 18 persoane dintre care noua persoane, cu…

- Politistii au aplicat, in ultimele 24 de ore, peste 6.200 de amenzi in valoare de aproape doua milioane de lei, fiind constatate aproximativ 700 de infractiuni. De asemenea, au fost retinute 375 de permise de conducere si au fost retrase 143 de certificate de inmatriculare, conform Politiei Romane.…

- Un barbat din Sebes, pe numele caruia autoritatile germane au emis un mandat european de arestare, pentru comiterea de infractiuni la regimul rutier, a fost depistat de politistii din Sebes, cu sprijinul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane.…

- In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au desfasurat 147 de perchezitii, in cadrul unor dosare penale intocmite pe numele unor persoane banuite de infractiuni economice. In urma actiunilor au fost indisponibilite bunuri in valoare…

- Politistii au actionat pentru verificarea legalitatii activitatii de taximetrie in zona aeroporturilor internationale Henri Coanda Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova, Bacau si Iasi. In doar 2 ore, au fost verificate 260 de autoturisme, au fost aplicate 94 de sanctiuni contraventionale pentru…

- … printr-un comunicat de presa mai… altfel: “POSTURI SCOASE LA CONCURS IN POLIȚIA ROMANA Da, ai citit bine. In aceasta perioada, scoatem la concurs 770 de posturi de polițiști și personal contractual. Știm ca in aceste zile meseria de polițist nu mai pare atat de tentanta. Ai auzit tot felul de lucruri…

- Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1, intre Predeal si Busteni, pe sensul de mers catre Bucuresti, se circula in conditii de aglomeratie, formandu-se o coloana de autoturisme care circula cu o viteza de aproximativ 20 km/h. Politistii recomanda…

- Potrivit unui comunicat al IGPR pe 12 ianuarie, sub coordonarea de specialitate a Directiei Rutiere a Politiei Romane, politistii rutieri din toata tara au actionat pentru cresterea gradului de siguranta in trafic.In urma activitatilor desfasurate in teren, politistii au constatat 52 de…

- Aproape 600 de permise de conducere au fost retinute si peste 4.700 de sanctiuni au fost aplicate in urma unei actiuni desfasurate vineri de politisti. Potrivit unui comunicat al IGPR transmis sambata AGERPRES, pe 12 ianuarie, sub coordonarea de specialitate a Directiei Rutiere a Politiei…

- Peste 1.600 de obiective care opereaza cu valori au fost verificate de politistii de la ordine publica in ultima saptamana, in urma actiunilor desfasurate fiind aplicate 180 de amenzi, a caror valoare depaseste 200.000 de lei. Potrivit IGPR, in perioada 3 9 ianuarie 2018, sub coordonarea Directiei de…

- In perioada 5-7 ianuarie, polițiștii au organizat acțiuni preventive in vederea asigurarii unui climat de ordine și siguranța publica și pentru prevenirea evenimentelor rutiere. Astfel, polițiștii de ordine publica au aplicat peste 50 de sancțiuni contravenționale, persoanelor care au incalcat unele…

- Peste 1.500 de obiective care opereaza cu valori au fost verificate de politistii de la ordine publica in ultima saptamana, in urma actiunilor desfasurate fiind aplicate aproape 150 de amenzi, a caror valoare depaseste 100.000 de lei. In perioada 27 decembrie 2017 - 2 ianuarie 2018, sub coordonarea…

- Politistii structurilor teritoriale de ordine publica, sub coordonarea Directiei de Ordine Publica a Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), au aplicat amenzi in valoare de 115.000 lei in urma verificarilor, efectuate la nivel national, asupra sistemelor de securitate ale unor obiective.

- Politistii brigazii Rutiere a Capitalei au aplicat, in noaptea de sambata spre duminica, peste 130 de sanctiuni contraventionale si au retinut 18 permise de conducere, in cadrul unei actiuni care a avut ca scop depistarea celor care conduc autovehiculele sub influenta bauturilor alcoolice, precum…

- Sfaturi de la IGPR cu ocazia zilelor de sarbatoare Foto: Arhiva / facebook.com/ministeruldeinterne Aproape 900 de politisti vor fi în teren în plus fata de dispozitivul curent, la acest sfârsit de saptamâna, cu ocazia manifestarilor organizate de Boboteaza, de ziua Sfântului…

- Aproape 8.000 de politisti au actionat, in ultimele 24 de ore, la nivel national, in sistem integrat, alaturi de celelalte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). Au fost organizate peste 4.000 de patrule si s-a actionat, pentru…

- Peste 300 de permise de conducere au fost reținute de catre polițiști în ultimele 24 de ore și retrase aproape 100 de certificate de înmatriculare, anunța Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR). În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la peste 3.000 de evenimente,…

- Agenții și ofițerii Inspectoratului General al Poliției Romane (IGPR) au dat peste 4.000 de amenzi și au constatat peste 800 de infracțiuni intr-o singura zi. In plus, polițiștii au reținut 295 de permise de conducere de Sfantul Ștefan. Potrivit statisticilor, s-a intervenit la peste 3.000 de evenimente,…

- 586 de șoferi au ramas temporar fara permis de conducere în ajunul Craciunului, dintre care 82 pentru consum de alcool și 169 pentru viteza, iar pentru defecțiuni tehnice ale autovehiculelor, au fost retrase 123 de certificate de înmatriculare, anunța Inspectoratul General al Poliției Române…

- Mai multe acțiuni de control au avut loc sambata, in toata țara, polițiștii acordand amenzi in valoare totala de aproximativ 1,7 milioane de lei. Actiunile de control au avut loc ieri in toata tara și au fost destinate prevenirii faptelor antisociale si menținerii ordinii si sigurantei public. In urma…

- Politisti specializati in arme, explozivi si substante periculoase ai IPJ Prahova efectueaza joi opt perchezitii domiciliare in municipiul Campina, la persoane banuite ca ar fi efectuat operatiuni cu articole pirotehnice, fara a avea acest drept. "Din cercetari a reiesit ca, incepand cu 1…

- In ultima saptamana, in urma actiunilor desfasurate in domeniul verificarii sistemelor de securitate de politistii de la ordine publica, au fost aplicate peste 250 de amenzi, in valoare a de aproape 200.000 de lei.In perioada 6 12 decembrie a.c, sub coordonarea Directiei de Ordine Publica a Inspectoratului…

- Politistii din Tulcea au ridicat in vederea confiscarii aproape 170.000 de tigarete de contrabanda de la doi barbati, depistati in trafic, care au fost arestati preventiv. "La data de 14 decembrie, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Tulcea au depistat in trafic doua persoane care transportau…

- Potrivit Centrului Infotrafic al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), traficul feroviar este oprit pe magistrala 400, la intrarea in statia Ticau, judetul Maramures, dupa ce trenul Regio 4047 Jibou - Baia Mare a lovit o masina, la o trecere la nivel cu calea ferata. In urma accidentului,…

- Politistii din Alba au efectuat marti dimineata, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, un numar de noua perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 450.000 de lei, prin delapidare, fals intelectual si taiere, fara drept, de arbori.

- Politistii bucuresteni pun in aplicare, joi, 21 de mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetul Prahova, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul publicitatii, transporturilor si comertului cu materiale de constructii si material lemnos, cu un prejudiciu estimat la…

- Politia Romana, prin Directia Arme, Explozivi si Substante Periculoase, actioneaza la nivel national, in perioada 21 noiembrie 2017 – 5 ianuarie 2018, pentru prevenirea oricaror evenimente negative generate de nerespectarea legislatiei privind obiectele pirotehnice, potrivit unui comunicat al Inspectoratului…

- Politistii din Alba desfasoara actiunea „Foc de artificii”prin care se urmareste prevenirea evenimentelor negative generate de nerespectarea prevederilor legale care reglementeaza detinerea, comercializarea, importul, depozitarea si folosirea articolelor pirotehnice de catre persoanele fizice si juridice…

- Politistii din Alba continua si la sfarsitul acestui an actiunile de identificare si sanctionare a celor care nu respecta prevederile legale privind articolele pirotehnice. Vor fi derulate controale pana in 5 ianuarie. IPJ Alba reaminteste situatiile in care nu este permisa folosirea acestor obiecte…

- Politistii din Botosani, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Botosani, fac, sambata, cinci perchezitii domiciliare pe raza municipiului Iasi, la principalii suspecti intr-un dosar de furturi din locuinte comise pe raza judetului Botosani. Persoanele respective au fost retinute…

- Politistii rutieri hunedoreni au retinut, in trei ore, 9 permise de conducere și au aplicat 29 de sancțiuni contraventionale, in urma unei acțiuni pentru creșterea siguranței rutiere, ce a avut loc pe DN76. In data de 24.11.a.c., in intervalul orar 10.00-13.00, politistii Serviciului Rutier…

- Pentru cresterea gradului de siguranta rutiera in randul participantilor la trafic, politistii rutieri au aplicat 135 de sanctiuni contraventionale si au retinut 15 permise de conducere ca urmare a neregulilor constatate. Aparatele radar amplasate in special pe arterele cu cele mai mari valori de trafic,…

- Politistii au acționat pentru verificarea legalitați activitații de taximetrie în zona aeroporturilor internationale Henri Coanda Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova, Bacau si Iasi.”La data de 21 noiembrie a.c., sub coordonarea de specialitate a Directiei de Politie…

- In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat 30 de perchezitii si au pus in aplicare 22 de mandate de aducere.Fata de 6 persoane au fost dispuse masuri preventive, iar valoarea masurilor asiguratorii aplicate este de aproape…

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat, in perioada 11 - 17 noiembrie, 30 perchezitii domiciliare si au pus in aplicare 22 de mandate de aducere, in cadrul unor dosare penale ce vizeaza infractiuni economice. Potrivit unui comunicat…

- Poliția Româna recomanda, în condițiile în care vremea este rea în toata țara, ca șoferii sa planifice din timp calatoriile, sa se intereseze de condițiile meteo-rutiere existente pe traseul ce urmeaza sa îl parcurga și sa adapteze viteza la condițiile de drum și trafic,…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Bistrița-Nasaud, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., cerceteaza doi barbați care au introdus in țara, in scopul comercializarii, peste 1.000 de comprimate de ecstasy. La data de 15 noiembrie,…

- Perle, rubine și inele cu diamant, la profesori corupți din Arad. Polițiștii aradeni s-au intalnit, in aceasta vara, cu un dosar de corupție care este mai complicat decat parea la inceput. Daca, pana acum, erau obișnuiți ca profesorii corupți sa ceara și sa primeasca foloase strict banești, iata ca…

- Grupare infracționala destructurata de polițiști in Brasov O grupare infracționala specializata în trafic internațional de droguri a fost destructurata de polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Brașov și București, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale,…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Arad au depistat in flagrant delict un tanar care intenționa sa comercializeze 640 de grame de cannabis și 119 grame de hașiș. Cel in cauza a fost reținut și ulterior arestat preventiv. „La data de 27 octombrie a.c., polițiștii Serviciului de Combatere…