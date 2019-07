Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Constanta, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, au destructurat o grupare infractionala specializata in furturi din locuinte. In urma a 43 de perchezitii domiciliare, efectuate pe raza mai multor judete din tara, a fost documentata…

- Atunci, pe baza hotararii Consiliului Director al Fundatiei, intr-o luna, au fost puse bazele a nu mai putin de 16 scoli postliceale, in sapte judete. Scoala Postliceala „Henri Coanda” Oradea a fost printre primele institutii infiintate in cadrul retelei „Henri Coanda”, iar la nivel national…

- Un tanar din Sibiu, dat in urmarire naționala din martie, a fost prins de polițiștii din Alba, la Cugir. Are de executat doua pedepse cu inchisoarea pentru furt. Potrivit IPJ Alba, vineri, polițiștii Compartimentului Urmariri din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al IPJ Alba, sprijiniți de…

- Mai multe persoane, inclusiv femei insarcinate, din patru localitati de pe Valea Sebesului au fost surprinse, sambata seara, de o viitura, fiind salvate de catre echipajele ISU Alba, in sprijinul carora au fost trimisi, pentru inlaturarea urmarilor inundatiilor, aproape 100 de pompieri din judetele…

- Avertizare meteo de vreme severa imediata emisa de Administrația Naționala de Meteorologie.Judetele care intra sub avertizarea de vreme severa imediata, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, sunt: Cluj, Salaj, Suceava, Giurgiu, Teleorman, Bistrita-Nasaud, Brasov, Harghita, Sibiu,…

- Oradea s-a umplut de tinerețe, veselie și culoare. Cateva sute de copii din mai multe județe din țara, dar și din strainatate, au luat parte la ediția a XII-a a Festivalului Internațional „Flori de mai”. Evenimentul s-a desfașurat ieri, la Teatrul Arcadia, și a adus pe scena elevi…

- Potrivit datelor Direcției Județene de Statistica Brașov, firmele din județ au exportat in anul 2018, marfuri in valoare de 3,518 miliarde de euro, in creștere cu 8,5%, comparativ cu anul 2017, și au importat produse de 3,176 miliarde de euro, in creștere cu 5,5%, comparativ cu anul precedent. Astfel,…