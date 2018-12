Stiri pe aceeasi tema

- Darurile de la Mos Craciun au ajuns mai devreme la 30 de copii din familii sarace din satul Zamciogi, din raionul Straseni. Un grup de voluntari le-a organizat o adevarata sarbatoare. Pentru ei au fost sacrificati trei purcei. Fiecare godac avea peste o suta de kilograme.

- Un barbat de 45 de ani, din Mehedinți și-a injunghiat sotia, in varsta de 39, in zona abdominala, in timp ce aceasta trecea prin fata policlinicii din Motru. Imediat dupa barbatul și-a provocat rani, in zona pieptului si a gatului. Ambii sunt la spitalul din Motru. Polițiștii au facut primele verificari…

- Peste 200 de copii sarmani au avut parte de o surpriza cum rar li s-a mai intamplat. Ei au fost vizitați de un preot de la Biserica „Izvorul Tamaduirii”, lacaș aflat in curtea Spitalului Municipal Ramnicu Sarat, pentru a primi in dar cutii cu rechizite, haine, dulciuri și obiecte de igiena personala.…

- Politistii locali din cadrul serviciilor operative de ordine publica ale Directiei Generale Politia Locala Constanta actioneaza zilnic atat din oficiu, cat si la solicitarea cetatenilor pentru depistarea celor care apeleaza la mila publica in municipiul Constanta. Potrivit reprezentantilor Directiei…

- De-o cruzime greu de imaginat au dat dovada patru copii, cu varste cuprinse intre 13 și 17 ani, care au batut cu salbaticie un batran de 85 de ani din Botoșani. Minorii sunt acuzați ca au dat buzna in casa pensionarului pe care l-au snopit in bataie pentru a-i fura banii. Polițiștii spun ca doua fete…

- Caz șocant in Marea Britanei! Un șofer roman a fost arestat dupa ce polițiștii au gasit in camionul lui 21 de persoane, dintre care 15 copii. Fugarii voiau sa intre ilegal in țara. Autoritațile banuiesc ca oamenii sunt din Vietnam. Ei au fost gasiți in cabina frigorifica, printre baxuri cu apa minerala,…

- Conform datelor primite de la Serviciul Juridic Adopții și Postadopții din cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Sibiu, in anul 2018 la nivelul judetului,82 de copii sunt declarați adoptabili. Read More...

- Deși parea, pe la inceputul sezonului oficial, ca lucrurile intra pe fagașul normal la SR Municipal Brașov, situația este departe de a fi roz, chiar și dupa victoria din etapa trecuta, 1-0 la AFCM Alexandria. Inaintea duelului cu Flacara Horezu, antrenorul Florin Stanga a prezentat deschis problemele…