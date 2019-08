Stiri pe aceeasi tema

- Cazul crimelor din Caracal a revoltat, fara doar si poate, intreaga Romanie. Oamenii au cautat pe Google Maps sa vada unde se afla exact casa in care s-ar fi petrecut ororile, transformand astfel locul, intr-un reper pe Google Maps.

- Ziarul Unirea Raport preliminar IML: oasele gasite in curtea casei CRIMINALULUI de la Caracal aparțin unei fete de 12-17 ani Raport preliminar IML: oasele gasite in curtea casei CRIMINALULUI de la Caracal aparțin unei fete de 12-17 ani Surse apropiate anchetei in cazul Caracal au spus, potrivit Antena…

- Vecinul lui Gheorghe Dinca se spala pe maini. Dupa ce oamenii legii au descins acasa la acesta in urma unui pont primit, vecinul lui Dinca spune ca nu știe ce obiceiuri avea vecinul sau. Dupa ce oamenii legii nu au gasit-o pe Alexandra in podul vecinului lui Dinca, acolo unde fusesera anunțați ca…

- Anchetatorii sunt din nou la casa criminalului Gheorghe Dinca din Caracal și cauta probe in curtea acestuia. Polițiștii și criminaliștii sapa peste tot, pentru a gasi ramașițele fetelor. Ultimele informații arata ca sunt mai multe gropi, iau una dintre acestea a fost acoerita cu o placa de beton.Suspectul…

- Ziarul Unirea Anchetatorii sapa in curtea CRIMINALULUI din Caracal pentru a descoperi noi probe Anchetatorii sapa in curtea CRIMINALULUI din Caracal pentru a descoperi noi probe Anchetatorii sunt din nou la casa criminalului Gheorghe Dinca din Caracal și cauta probe in curtea acestuia. Polițiștii și…

- Anchetatorii au descoperit in curtea lui Gheorghe Dinca oase care par a fi umane, dar in același timp vechi, au declarat surse apropiate anchetei. De asemenea, cenușa recoltata pare a fi mai veche. Ancheta de la Caracal pare sa fi fost mult ingreunata tocmai de dovezile gasite de procurori. Potrivit…

- Suspectul crimei din Caracal, Gheorghe Dinca, a fost scos, vineri seara, din curtea unde ar fi ucis-o pe Alexandra, cu autospeciala Politiei, incercuita de jandarmi, care au facut un culoar intre sutele de oameni care protesteaza pe strada. Oamenii erau gata sa-l sfartece pe criminal. Suspectul crimei…