Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Politiei Romane, saptamana aceasta a fost clarificata situatia in 256 de cazuri de persoane disparute sau pe numele carora existau mandate emise de instantele de judecata.Astfel, in perioada 26 octombrie - 1 noiembrie, politistii de investigatii criminale au gasit, la nivel national,164…

- Politistii de la Directia de Investigatii Criminale au rezolvat, in aceasta saptamana, 256 de cazuri de persoane disparute sau pe numele carora existau mandate emise de instantele de judecata, informeaza, sambata, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Astfel, in perioada 26…

- Peste 200 de persoane disparute sau pe numele carora existau mandate emise de instantele de judecata au fost depistate in aceasta saptamana, a anunțat Poliția Romana. ”Saptamana aceasta, a fost clarificata situatia in 217 cazuri de persoane disparute sau pe numele carora existau mandate emise de instantele…

- Peste 200 de persoane disparute sau pe numele carora existau mandate emise de instantele de judecata au fost depistate in aceasta saptamana, informeaza sambata IGPR. ''Saptamana aceasta, a fost clarificata situatia in 217 cazuri de persoane disparute sau pe numele carora existau mandate emise…

- Aproape 200 de persoane date disparute sau cautate in baza unor mandate emise de instante au fost depistate de politisti in ultima saptamana, potrivit Politiei Romane.In perioada 21 - 27 septembrie, politistii de investigatii criminale au depistat, la nivel national, 132 de persoane semnalate…

- Politistii de investigatii criminale au depistat in perioada 7 ndash; 13 septembrie a.c., la nivel national,134 de persoane semnalate ca fiind disparute, dintre care 80 de minori, informeaza un comunicat din partea Inspectoratului General al Politiei Romane. De asemenea, in aceasta perioada, au fost…

- Potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane IGPR , in perioada 24 30 august politistii din intreaga tara, sub coordonarea Directiei de Investigatii Criminale a Politiei Romane, au depistat 167 de persoane date disparute, dintre care 104 minori.De asemenea, in aceasta perioada au fost depistate…

- Politistii au depistat, in perioada 24 - 30 august, 167 de persoane semnalate ca fiind disparute, dintre care 104 minori, informeaza un comunicat al IGPR, transmis sambata AGERPRES. Potrivit sursei citate, in ultimele doua saptamani, a fost clarificata situatia in 215 cazuri de persoane…