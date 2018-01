Stiri pe aceeasi tema

- Peste 400 de soferi au ramas fara permis, in urma mai multor actiuni de control desfasurate de politisti in toata tara. Marti, oamenii legii au aplicat amenzi in valoare totala de aproape 2,5 milioane de lei, in timpul raziilor pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei…

- Politistii au aplicat, in ultimele 24 de ore, peste 6.200 de amenzi in valoare de aproape doua milioane de lei, fiind constatate aproximativ 700 de infractiuni. De asemenea, au fost retinute 375 de permise de conducere si au fost retrase 143 de certificate de inmatriculare, conform Politiei Romane.…

- Peste 11.000 de politisti au actionat, in ultimele 24 de ore, in sistem integrat, alaturi de celelalte structuri din Ministerul Afacerilor Interne, fiind organizate peste 4.500 de patrule si s-a actionat, pentru prevenirea accidentelor rutiere cu 266 de aparate radar. In acest interval de…

- Politistii au dat, duminica, amenzi in valoare totala de peste 2,5 milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice, si au intervenit la peste 2.500 de evenimente. In plus, peste 440…

- Aproape 400 de soferi au ramas fara permis de conducere.In intreaga tara au fost constatate 730 de infractiuni si au fost retinute aproape 400 de permise de conducere. Politistii au intervenit, in ultimele 24 de ore, la aproape 2.600 de evenimente, aplicand aproape 7.000 de sanctiuni contraventionale…

- ACȚIUNE PENTRU SIGURANȚA RUTIERA9 permise de conducere au fost reținute și peste 100 de sancțiuni au fost aplicate, in urma unei acțiuni desfașurate de polițiștii vranceni, pentru creșterea siguranței rutiere. La data de 12 ianuarie a.c., sub coordonarea de specialitate a Direcției Rutiere a Poliției…

- Politistii au intervenit in peste 2.600 de cazuri, majoritatea sesizate prin 112, au aplicat peste 7.600 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 2,5 milioane lei, si au constatat peste 650 de infractiuni, in urma actiunilor pe care le-au desfasurat sambata, la nivel national, pentru prevenirea…

- Politistii au aplicat peste 600 de amenzi, in valoare totala de peste 266.000 de lei, si au confiscat aproape doua tone de peste fara documente de provenienta, in urma actiunilor desfasurate de politisti pentru protejarea fondului piscicol in perioada 29 ...

- Ca sa ajunga mai repede unde au treaba, unii șoferi aleg cu buna știința sa ignore marcajele rutiere. Se intampla asta mai ales la orele de varf, cand cozile din trafic sunt la ordinea zilei. Polițiștii de la Rutiera au ieșit la vanatoare de șoferi grabiți și au golit o mulțime de portofele.

- Peste 8.700 de amenzi au fost date de politisti in ultimele 24 de ore, cand au fost constatate 744 de infractiuni, 135 de persoane fiind prinse in flagrant delict, potrivit Politiei Romane. In ultimele 24 de ore, peste 11.600 de politisti au actionat la nivel national, fiind organizate 295…

- Politistii au aplicat, intr-o singura zi, peste 8.300 de amenzi in valoare de aproximativ 2,5 milioane de lei, iar in urma interventiilor au constatat 754 de infractiuni. Potrivit Politiei Romane, marti au fost organizate 247 de actiuni si s-a intervenit la 2.430 de evenimente, dintre care…

- In ultimele 24 de ore, politistii au organizat 211 actiuni si au intervenit la 2.800 de evenimente, dintre care 2.353 au fost sesizate prin 112. In urma interventiilor, au fost constatate 796 de infractiuni, iar 139 de persoane au fost prinse in flagrant delict. De asemenea, au fost depistate…

- In ultimele trei zile, politistii din Alba au intervenit la 120 de evenimente, au aplicat 442 de amenzi si au constatat 41 de infractiuni. 16 soferi au ramas fara permise. In perioada 5 -7 ianuarie, politistii din Alba au intervenit la 120 de evenimente, din care 78 au fost solicitari ale cetatenilor…

- Politistii au facut prapad, ieri, pe soselele din Romania! Peste 7.700 de amenzi in valoare de aproape 3,22 de milioane de lei au fost date de politisti in ultimele 24 de ore. De asemenea, au fost constatate peste 600 de infractiuni, potrivit AGERPRES. Potrivit Politiei Romane, in ultimele…

- In luna decembrie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 647.615 premii in valoare totala de peste 97,64 milioane de lei (aproximativ 21 milioane de euro), dupa cum urmeaza: Jocul Loto 6/49 La Loto 6/49 s-au inregistrat 89.851 de castiguri, in valoare…

- Politistii au aplicat, miercuri, la nivel national, amenzi de aproape 1,8 milioane de lei pentru diferite nereguli depistate si au constatat peste 760 de infractiuni, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), potrivit Agerpres.

- Aproape 8.000 de politisti au actionat, in ultimele 24 de ore, la nivel national, in sistem integrat, alaturi de celelalte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). Au fost organizate peste 4.000 de patrule si s-a actionat, pentru…

- Politistii au aplicat, saptamana trecuta, amenzi in valoare de aproximativ 250.000 de lei dupa verificarea sistemelor de securitate ale unor obiective, printre care banci, unitați care se ocupa cu jocurile de noroc, dar și cele care se ocupa de transport valori, informeaza IGPR. Citește și: DOLIU…

- Peste 300 de permise de conducere au fost reținute de catre polițiști în ultimele 24 de ore și retrase aproape 100 de certificate de înmatriculare, anunța Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR). În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la peste 3.000 de evenimente,…

- Potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), aproximativ 10.000 de politisti au actionat, in cursul zilei de miercuri, la nivel national, intervenind la 3.019 evenimente. Dintre acestea, 2.527 au fost sesizate prin 112. In urma activitatilor, au fost constatate 814 infractiuni,…

- Potrivit sursei citate, au fost organizate 197 de actiuni si s-a intervenit la 3.019 evenimente, dintre care 2.527 au fost sesizate prin 112. Au fost constatate 814 infractiuni, 142 de autori fiind prinsi in flagrant delict. De asemenea, au fost depistate 19 persoane urmarite national…

- In cele patru zile care s-au transformat pentru romani intr-o mninivacanța de Craciun (23-26 decembrie), polițiștii din toata țara au avut serios de furca. Cand au tras linie, oamenii legii au contabilizat mii de infracțiuni, sute de incendii și zeci de mii de amenzi. Printre cei ”colindați” de polițiști…

- Politistii au dat peste 10.000 de amenzi in perioada Craciunului, cateva mii fiind pentru incalcarea normelor de convietuire sociala, iar aproape 1.000 de soferi au ramas fara permis, cei mai multi pentru consum de alcool si pentru viteza excesiva. Potrivit Politiei Romane, numarul accidentelor rutiere…

- Politistii au actionat de Craciun si in zilele premergatoare Sarbatorii Nasterii Domnului,pentru siguranta comunitatii. In doar 3 zile, au fost constatate mii de infractiuni, au fost aplicate peste 10.000 de amenzi si aproape 1.000 de soferi au ramas temporar fara permis de conducere, inregistrandu…

- Peste 500 de soferi au ramas temporar fara permis de conducere in Ajunul Craciunului, dintre care 82 pentru consum de alcool si 169 pentru viteza.Potrivit unui comunicat transmis de IGPR, in Ajunul Craciunului, mii de politisti au fost la datorie pentru siguranta comunitatii, intervenind la…

- Politistii au dat, sambata, amenzi in valoare totala de aproximativ 1,7 milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice, si au intervenit la peste 3.000 de evenimente. In plus,…

- Mai multe acțiuni de control au avut loc sambata, in toata țara, polițiștii acordand amenzi in valoare totala de aproximativ 1,7 milioane de lei. Actiunile de control au avut loc ieri in toata tara și au fost destinate prevenirii faptelor antisociale si menținerii ordinii si sigurantei public. In urma…

- Politistii au dat amenzi in valoare totala de 1,8 milioane de lei, intr-o singura zi, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. De asemenea, aproape 300 de soferi au ramas, temporar, fara permis.…

- Politistii au dat peste 120 de amenzi taximtristilor din aeroporturile din Bucuresti, Cluj, Timisoara, Craiova, Bacau si Iasi, in doar doua ore. De asemenea, un permis a fost retinut si 11 certificate de inmatriculare au fost retrase.

- In weekend, pe raza Secțiilor de Poliție Rurala Prundu Bargaului, Nasaud și Singeorz-Bai au fost organizate și desfașurate acțiuni pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice, fiind aplicate sancțiuni in valoare de 10.000 lei și confiscata cantitatea de 5 mc material lemnos și 5 pomi de Craciun.…

- In ultimele 24 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea conducatorilor auto cu privire la riscurile la care se expun si ii…

- In ultimele 24 de ore, polițiștii din Alba au sanctionat 138 de participanti la traficul rutier. Fata de 7 conducatori auto a fost luata masura complementara a suspendarii permisului de conducere. In aceasta perioada, in judetul Alba, nu au fost inregistrate accidente rutiera soldate cu ranirea grava…

- Polițiștii timiseni cu sprijinul celor din cadrul inspectoratelor județene Arad, Caraș-Severin și Hunedoara, au desfașurat o acțiune comuna pentru creșterea gradului de siguranța rutiera pe raza județului Timiș. In urma activitaților desfașurate au fost aplicate peste 700 de sancțiuni contravenționale,…

- Polițiștii au desfașurat, duminica, aproximativ 2.700 de intervenții, aplicând amenzi ân valoare de peste 2.600.000 de lei.”Ieri, în cadrul acțiunilor desfașurate pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si linistii…

- In data de 22 noiembrie 2017, politistii din cadrul Compartimentului Rutier Abrud in colaborare specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba au aplicat 16 sanctiuni contravenționale si au depistat 6 conducatori auto care au circulat cu defectiuni tehnice auto. Potrivit IPJ Alba, in data de 22…

- Pe 20 și 21 noiembrie, polițiștii au aplicat 26 de amenzi in valoare de 3.000 de lei, intr-o acțiune pentru combaterea cerșetoriei organizata in zona lacașelor de cult, intersecțiilor și zonelor aglomerate din municipiul Suceava. Ei au identificat peste 30 de persoane care apelau la mila cetatenilor…

- Peste 1.000 de permise de conducere si 304 certificate de inmatriculare au fost retinute si peste 15.000 de amenzi au fost aplicate in trei zile de politistii rutieri intr-o actiune desfasurata in toata tara pentru cresterea gradului de siguranta in trafic.Citeste si: Campanie 'inedita' in…

- In data de 21.11.2017, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba – Biroului Drumuri Naționale și Europene, Compartimentelor Rutier Aiud și Ocna Mureș, precum și politistii Secțiilor de Poliție Rurala Ocna Mureș și Aiud in colaborare cu politistii din cadrul Inspectoratului de Politie…

- Politistii au derulat, sambata, peste 330 de actiuni si 2.700 de interventii la evenimente, ei constatand in cursul zilei peste 600 de infractiuni si aplicand peste 7.800 de amenzi, in valoare de aproape 2,5 milioane de lei, informeaza un comunicat al IGPR transmis duminica AGERPRES. Citeste…

- Potrivit Politiei Romane, cu o zi in urma peste 10.500 de politisti au intervenit la 2.655 de evenimente, dintre care 2.185 au fost sesizate prin 112, fiind constatate 750 de infractiuni, dintre care 125 in flagrant delict. De asemenea, au fost depistate 18 persoane urmarite national sau international…

- In ultimele 24 de ore, peste 100 de soferi si pietoni au fost amendati de politistii rutieri din judetul Alba. La sfarsitul acestei saptamani vor fi intensificate actiunile pentru combaterea excesului de viteza, anunta IPJ. Joi, politistii rutieri din Alba, sprijiniti de politistii de ordine publica…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri, de catre reprezentantii Poliiei Romane, in cursul zilei de marti, 10.941 de politisti din intreaga tara au participat la o actiune avand ca scop prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au fost organizate…

- CTP, cel mai mare dezvoltator și administrator pe termen lung de parcuri industriale și logistice premium din Romania și Europa Centrala și de Est, a intrat in ultimul trimestru al anului cu rezultate ce depașesc previziunile anterioare.