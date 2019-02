Stiri pe aceeasi tema

- Peste 10.000 de mașini au fost verificate joi și vineri, in urma unei razii desfașurate de polițiști. Agenții au aplicat 5.700 de amenzi șoferilor care circulau cu mașini avand defectiuni la sistemele de franare, directie, iluminare sau altele care puneau in pericol siguranta in trafic. 13 conducatori…

- Politistii din Salaj au desfasurat, la nivel judetean, in luna ianuarie a.c., sapte actiuni pentru prevenirea si combaterea delictelor in domeniul silvic. In urma a 245 de controale in fondul forestier si locuri de depozitare precum si asupra a 311 mijloace de transport, au fost aplicate peste 100 de…

- In cadrul acțiunilor pentru siguranța comunitații din ultima saptamana, polițiștii au intervenit la aproximativ 180 de sesizari ale cetațenilor, majoritatea primite prin serviciul 112. De asemenea, polițiștii au reținut permisele de conducere in cazul a 19 șoferi care au pus in pericol siguranța traficului…

- Politistii de frontiera au descoperit in anul 2018 239 de autovehicule furate, majoritatea din gama de lux, cu peste 70% mai multe decat in anul precedent, masinile fiind indisponibilizate, iar pe numele celor implicati in aceste infractiuni au fost intocmite doare penale. Potrivit unui comunicat a…

- In perioada 21 – 26 decembrie a.c., polițiștii rutieri au constatat... numai 10 infracțiuni la regimul circulației. In schimb, au reținut 35 de permise de conducere și au aplicat 352 de sancțiuni contravenționale in valoare de 125.000 de lei. Read More...

- Luni, 10 decembrie, politistii Sectiei Rurale nr. 7 Cocorastii Colt au demarat cercetarile in cazul vatamarii corporale a unui minor de 14 ani, din comuna Brazi, care, in urma utilizarii unui articol pirotehnic petarda , s a ranit la degetul unei maini.In urma verificarilor, politistii au stabilit ieri…

- Politistii din judetul Alba au aplicat peste 300 de sanctiuni contraventionale si au retinut 13 permise de conducere, in cadrul unei actiuni ce a vizat cresterea gradului de siguranta rutiera pe drumurile publice si care s-a desfașurat pe parcursul saptamanii precedente. In perioada 03 – 06 decembrie…

- In zilele de weekend, politistii rutieri au actionat pe raza intregului judet. Au dat peste 300 de sancțiuni contravenționale șoferilor indisciplinați. Politistii au constatat și 6 infracțiuni. In total insa, au aplicat 320 de sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea normelor rutiere. Ca masura…