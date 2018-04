Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 1 aprilie, Sectia 1 Politie Rurala Galda de Jos a fost sesizata de o varstnica din comuna care a reclamat faptul ca a fost inselata cu 54.700 lei prin metoda „accidentul”. Politistii fac cercetari pentru identificarea si tragerea la raspundere penala a escrocilor. La data de 1 aprilie a.c.,…

- Politistii au aplicat in weekendul de Florii amenzi de 9.112.682 de lei, fiind constatate peste 2.000 de infractiuni. Astfel, pentru neregulile constatate, politistii au aplicat 28.009 sanctiuni contraventionale, dintre care 4.904 la Legea nr. 61/1991 privind sanctionarea faptelor de incalcare…

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier au oprit pentru control sambata, 24 martie a.c., la ora 22.55, pe strada Simion Barnuțiu, un autoturism condus de un barbat de 33 de ani din comuna Surduc. La testarea cu alcooltestul s-a evidențiat o alcoolemie de 0,79 mg/l alcool pur in aerul expirat. In noaptea…

- Politistii din Blaj au actionat pentru mentinerea climatului de siguranta publica cu ocazia „Sarbatorii Mierii”, ce a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute. Manifestarea s-a incheiat fara evenimente negative. In perioada 24 – 25 martie a.c., politistii din Blaj au actionat, cu efective suplimentare,…

- Politisti din cadrul Biroului Rutier au organizat si executat, sambata, in municipiul Craiova, o actiune pentru prevenirea accidentelor rutiere generate de nerespectarea de catre conducatorii auto a semnificației culorilor semaforului electric aflat in funcțiune, anunta Inspectoratul de Politie al Judetului…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat marti ca a efectuat aproape 4.700 de controale, de la inceputul anului pana in prezent, iar in urma neregulilor gasite a aplicat amenzi in valoare totala de 1,052 milioane de lei.”Pentru a asigura buna…

- Politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta, impreuna cu cei ai Biroului Rutier Constanta, Mangalia si Medgidia, precum si politistii Formatiunii Rutiere Cernavoda, au continuat actiunea preventiva "SEATBELT", avand ca obiectiv verificarea folosirii centurii de siguranta si a dispozitivelor de…

- Ieri, 14 martie 2018, intre orele 08.00 – 12.00, Politia Orasului Baia de Aries a organizat, pe DN 75, pe tronsonul cuprins intre Lupsa si Baia de Aries, o actiune ce a avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere datorate vitezei excesive sau neadaptate la conditiile de drum. La actiune, alaturi de…

- Politistii locali au aplicat zeci de amenzi pentru ridicarea de constructii ilegale in prima parte a acestui an. Potrivit unui raport al institutiei, in mai multe zone din oras au fost identificate case si blocuri construite fara ca proprietarii de terenuri sa aiba autorizatie. Politistii au aplicat,…

- Cei trei protestatari de la Sala Palatului dusi la sectia de politie de jandarmi au fost amendati pentru tulburarea ordinii publice si pentru impiedicarea fortelor de ordine de a-si indeplini obligatiile de serviciu, a anuntat Jandarmeria. Potrivit sursei citate, o persoana a fost amendata…

- Seria actiunilor dedicate sigurantei rutiere a continuat. Politistii din Sebes, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat o actiune de prevenire a accidentelor rutiere datorate starii tehnice necorespunzatoare a autovehiculelor. Au fost depistate 11 autovehicule…

- Politistii rutieri au continuat și anul acesta seria acțiunilor de „sancționare cu felicitari” a participantelor la trafic, de oferire de flori, marțișoare ori materiale utile cu sfaturi. Pe raza municipiului Cluj-Napoca, polițiștii Serviciului Rutier si cei din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca…

- Politistii au aplicat, miercuri, peste 9.550 de amenzi in valoare de aproape trei milioane de lei si au confiscat bunuri in valoare de aproximativ 80.000 de lei, fiind constatate peste 800 de infractiuni, conform Politiei Romane. Cu o zi in urma, peste 12.000 de politisti au actionat, la nivel…

- Politistii clujeni au oferit martisoare in trafic FOTO Polițiștii clujeni au respectat traditia si, de 1 Martie, au daruit doamnelor și domnișoarelor intalnite in trafic un marțișor. Ca în fiecare an, astazi de 1 Martie, polițiștii clujeni au daruit doamnelor și domnișoarelor întâlnite…

- Cinci infractiuni rutiere si 48 de sanctiuni au fost aplicate in urma unei actiuni organizate de Politia Municipiului Alba Iulia, ce a avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere si combaterea conducerii autoturismelor de catre persoane aflate sub influenta alcoolului. In noaptea de 17/18 februarie…

- Politistii au dat peste 2.000 de amenzi si au intocmit 130 de dosare penale, in ultima saptamana, pentru delicte silvice, in urma desfasurarii a 820 de controale.Astfel, in perioada 8 - 14 februarie, politistii din tara, sub coordonarea Directiei de Ordine Publica a Politiei Romane, au efectuat…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, miercuri, o serie de controale în trafic, în cartierele Gruia și Grigorescu.”La data de 14 februarie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca – Sectia 5 Politie, în colaborare cu Politia Locala, au…

- In data de 07.02.2018, politistii din cadrul Posturilor de Politie Cergau si Roșia de Secaș au aplicat 22 sanctiuni contravenționale, in valoare de 6330 lei. In data de 07 februarie a.c., politistii din cadrul Posturilor de Politie Cergau si Roșia de Secaș au continuat actiunile pentru impunerea unui…

- Imaginile cu animalul lasat aproape fara suflare pe asfalt de la loviturile cumplite i-au îngrozit pe oamenii care treceau aseara pe bulevardul Aurel Vlaicu, în zona cartierului CET. Martorii spun ca au încercat sa îl scape pe bietul animal din mâinile agresorului,…

- Polițiștii de la Rutiera au reținut, pentru 24 de ore, un conducator auto depistat în trafic sub influența alcoolului și cu permisul de conducere suspendat.Mai exact, la data de 5 februarie a.c., în jurul orei 21:20, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca,…

- Politistii au intervenit, duminica, la peste 2.600 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112, au aplicat aproape 9.000 de amenzi in valoare de peste 2,9 milioane de lei, au constatat peste 700 de infractiuni, iar pentru neregulile din trafic au retinut 600 de permise de conducere.Citeste…

- Amenzi la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara, dupa ce imaginile cu saloanele mizere in care erau internați pacienți au aparut in presa. Direcția de Sanatate Publica a facut controale și a gasit și vinovați pentru situația de acolo.

- Polițiștii au depistat un tanar, de 17 ani, care conducea un autovehicul neinmatriculat, cu numar fals, pe raza cartierului Manaștur. Acesta nu a oprit la semnalul polițistului, iar pentru reținerea lui și a pasagerilor a fost efectuat un foc de avertisment, in plan vertical. Tanarul nu avea permis…

- Politistii au intervenit, duminica, la peste 2.600 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112, au aplicat aproape 9.000 de amenzi in valoare de peste 2,9 milioane de lei, au constatat peste 700 de infractiuni, iar pentru neregulile din trafic au retinut 600 de permise de conducere. Conform…

- Intre orele 11.00 – 13.00, polițiști din cadrul Secției nr. 1 Ploiești au organizat o razie in zona Halelor Centrale, in scopul prevenirii si combaterii activitatilor ilegale pe linie de comert, precum și pentru prevenirea si aplanarea starilor conflictuale, descurajarea elementelor infracționale și…

- Politistii au dat, joi, amenzi in valoare totala de aproape 3 milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice si au intervenit la peste 2.600 de evenimente. In plus, peste 500 de soferi…

- Polițiștii de la Rutiera au desfașurat, miercuri, o serie de controale în trafic, pe raza municipiului Cluj-Napoca.”La data de 31.01.2018, politisti din cadrul Biroului Rutier, au actionat pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente de circulatie, atât…

- Reprezentanti ai patru firme din Bucuresti au fost amendati de politistii Biroului pentru Imigrari cu 12.000 de lei pentru ca au angajat ilegal cetateni straini. Un tanar din Turcia a fost amendat cu 400 de lei pentru sedere ilegala si este obligat sa parasesca tara in termen de 15 zile. Potrivit…

- In ultimele 24 de ore, politistii din județul Alba au intervenit la 21 de evenimente, au aplicat 259 de amenzi si au constatat 23 de infractiuni. Potrivit IPJ Alba, luni, 29 ianuarie a.c., politistii din Alba au intervenit la 21 de evenimente, din care 20 solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 17 evenimente, toate solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta 112, au aplicat 172 de amenzi si au constatat 30 de infractiuni. In 25 ianuarie, politistii din Alba au constatat 30 de infractiuni si au aplicat 172 de sanctiuni…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 17 evenimente, au aplicat 172 de amenzi si au constatat 30 de infractiuni. La data de 25 ianuarie a.c., politistii din Alba au intervenit la 17 evenimente, toate solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta 112. Au fost constatate…

- In ultimele doua zile, politistii din Alba au intervenit la 55 de evenimente, au aplicat 411 amenzi si au constatat 26 de infractiuni. In zilele de 23 si 24 ianuarie a.c., politistii din Alba au intervenit la 55 de evenimente, din care 53 solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta…

- Politistii au organizat miercuri 233 de actiuni si au intervenit la 2.403 de evenimente, dintre care 1.972 au fost sesizate prin 112. In urma interventiilor au fost constatate 671 de infractiuni, iar 125 de persoane au fost prinse in flagrant delict. De asemenea, au fost depistate noua persoane…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Dolj – Biroul Drumuri Naționale și Europene, Biroului Rutier si formatiunilor rutiere, impreuna cu politisti care au calitatea de politist rutier din cadrul sectiilor de politie urbane au executat, marți, o actiune pe linia prevenirii ...

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 46 de evenimente, au aplicat 152 de amenzi si au constatat 20 de infractiuni. La data de 22 ianuarie a.c., politistii din Alba au intervenit la 46 de evenimente, din care 39 solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta 112.…

- Politistii au aplicat, in ultimele 24 de ore, peste 6.200 de amenzi in valoare de aproape doua milioane de lei, fiind constatate aproximativ 700 de infractiuni. De asemenea, au fost retinute 375 de permise de conducere si au fost retrase 143 de certificate de inmatriculare, conform Politiei Romane.…

- Peste 11.000 de politisti au actionat, in ultimele 24 de ore, in sistem integrat, alaturi de celelalte structuri din Ministerul Afacerilor Interne, fiind organizate peste 4.500 de patrule si s-a actionat, pentru prevenirea accidentelor rutiere cu 266 de aparate radar. In acest interval de…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 43 de evenimente, au aplicat 99 de amenzi si au constatat 22 de infractiuni. La data 17 ianuarie a.c., politistii din Alba au intervenit la 43 de evenimente, din care 41 de solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta 112.…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, marți, o acțiune a care au participat polițiști din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca - Secția 2 Poliție, Secția 1 Poliție și Biroul Rutier, în colaborare cu Poliția Locala, în zona piețelor din Maraști și centrul orașului.Conform…

- Razii in Marasti, Gruia si Grigorescu. Amenzi de 11.000 lei Polițiștii vor continua acțiunile pentru menținerea unui climat de siguranța. Actiune în Marasti La data de 16 ianuarie, s-a organizat si desfasurat o actiune la care au participat polițiști din cadrul Poliției municipiului…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 39 de evenimente, din care 34 de solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta 112, au aplicat 120 de amenzi si au constatat 27 de infractiuni. Politistii au constatat 27 de infractiuni si au aplicat 120 de sanctiuni contraventionale,…

- Potrivit IPJ Constanta, la data de 12 ianuarie a.c, o femeie, in varsta de 83 de ani, din Constanta, a sesizat Sectia 1 de Politie relatand faptul ca in timpul deplasarii pe o strada din municipiu, ar fi pierdut peste 20.000 de lei. "Politistii au efectuat cercetari specifice in zona indicata de persoana…

- Politistii au aplicat peste 600 de amenzi, in valoare totala de peste 266.000 de lei, si au confiscat aproape doua tone de peste fara documente de provenienta, in urma actiunilor desfasurate de politisti pentru protejarea fondului piscicol in perioada 29 ...

- Peste 8.700 de amenzi au fost date de politisti in ultimele 24 de ore, cand au fost constatate 744 de infractiuni, 135 de persoane fiind prinse in flagrant delict, potrivit Politiei Romane. In ultimele 24 de ore, peste 11.600 de politisti au actionat la nivel national, fiind organizate 295…

- Politistii au aplicat amenzi in valoare de aproximativ 250.000 de lei dupa verificarea sistemelor de securitate ale unor obiective, printre care banci, unitați care se ocupa cu jocurile de noroc, dar și cele care se ocupa de transport valori, i...

- Consiliul Concurentei a anuntat ca a sanctionat cu amenzi in valoare totala de 73,1 milioane lei (aproximativ 15,8 milioane euro) sase companii pentru incheierea a doua intelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor conexe pentru masurarea energiei electrice.Cea…