- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de luni, initiativa legislativa a senatorul PMP Traian Basescu prin care se propune desfiintarea Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale (ASSN), prin abrogarea legii de organizare si functionare a acestei institutii. "Am lansat aceasta initiativa legislativa…

- Polițiștii rutieri nu vor mai putea folosi radarul fix sau mobil din mașini neinscripționate și fara sa poarte uniforma; Senatul a adoptat, miercuri, proiectul de lege inițiat de PNL, cu 92 de voturi pentru și un vot impotriva. Proiectul merge la Camera Deputaților, for decizional in acest caz. Inițiatorul…

- Gravidele și lauzele sunt automat asigurate la sanatate, chiar daca nu cotizeaza, nefiind angajate și indiferent de cat de mare sau mic e venitul lor. Pentru perioada 2018-2019, serviciile medicale de baza gratuite pentru asigurații din Romania sunt prevazute intr-un proiect de hotarare de Guvern in…

- Timpul pe care un politist il petrece acasa asteptand un posibil telefon din partea angajatorului, pentru a se prezenta de urgenta la serviciu, trebuie considerat "timp de lucru" si platit ca atare, a decis zilele trecute Curtea de Justitie a UE. In Romania, de la 1 ianuarie politistii sunt fortati…

- Persoanele aflate in concediu medical primesc mai puțini bani, ca urmare a modificarilor fiscale. Pentru a corecta problema, s-a propus recent intr-un proiect normativ plafonarea temporara a contribuției de asigurari sociale (CAS) aplicata indemnizațiilor de concediu, astfel incat nimeni sa nu aiba…

- Primul centru integrat de medicina nucleara din Romania a fost inaugurat, miercuri, la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central “Dr. Carol Davila” din Bucuresti. Este cel mai performant centru de acest tip din Europa iar investiția s-a ridicat la peste 4,3 milioane de euro. Romania are de miercuri…

- Din luna aprilie, medicii de familie vor putea recomanda tuturor asiguratilor analize decontate de Casa de Asigurari pentru depistarea infectiei cu virusii hepatitelor cronice B si C, odata cu intrarea in vigoare a noilor norme de aplicare a Contractului-cadru din sistemul sanitar. De la aceeasi data,…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) solicita Casei Nationale de Asigurari de Sanatate și Ministerului Sanatații ca, in cadrul noului contract cost-volum-rezultat, sa ia in considerare accesul la tratamentul fara interferon pentru toți pacienții care sufera de hepatita C,…

- O racheta ruseasca a decolat marti de pe cosmodromul de la Baikonur si a lansat pe orbita spre Statia Spatiala Internationala (ISS) o capsula de aprovizionare care contine o antena pentru un proiect de cercetare germano-rus pentru monitorizarea tiparelor de migratie ale faunei salbatice, relateaza…

- Un barbat de 80 de ani, din Targu-Jiu, a murit, joi dimineața, dupa ce s-a aruncat in fața unui tren, in gara din municipiu. Anchetatorii susțin ca gestul extrem al barbatului ar fi fost unul intenționat, mai ales ca au gasit in buzunarul pensionarului un bilet in care cerea sa fie sunat…

- Caz socant in cartierul Palazu Mare, judetul Constanta, O femeie de 66 de ani a fost gasita spanzurata intr un imobil de pe strada Victor Climescu.Medicii nu au mai putut face nimic decat sa constate decesul. Politistii au deschis o ancheta pentru a afla ce a facut o pe femeie sa recurga la un asemenea…

- Un copil de patru ani a fost transportat de urgenta la spital dupa ce a cazut de la etajul 3. Martorii au fost cei care au sunat la 112 pentru a anunta autoritatile. Din fericire, nu are rani care sa-i puna viata in pericol. Politistii ajunsi la fata locului au deschis o ancheta, pentru a…

- Reprezentantii Consiliului Judetean Galati au anuntat, marti, intru-un comunicat, ca s-au incheiat procedurile de achizitie publica pentru proiectul "Extindere si reamenajare Sectie Radioterapie" din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Galati pentru a putea fi instalat…

- Proiectul de Lege pentru transpunerea Directivei europene privind distributia de asigurari (IDD) se afla la Ministerul Finantelor Publice, in procedura de avizare interministeriala, netranspunerea acesteia la timp conducand automat la initierea procedurii de infringement, potrivit informatiilor furnizate…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) schimba Contractul-cadru care reglementeaza condițiile acordarii asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, pentru anul 2018. Proiectul, postat pe pagina de internet a instituției…

- Medicii din cadrul Spitalului de Pediatrie „Sfanta Maria", din Iasi, au declarat duminica dimineata ca starea baietelului este stabila, dupa ce a fost operat. „Copilul a fost operat, este inca sub anestezie, inca la Sectia de Terapie Intensiva a unitatii noastre, dar este stabil hemodinamic.…

- O femeie a fost impinsa pe linia de metrou in Roma și se zbate intre viața și moarte. In urma agresiunii, ea a suferit rani grave, iar medicii au fost nevoiți sa-l amputeze o mana. Cel care a fost la un pas de a o ucide este un italian de 47 de ani care a fost arestat. Barbatul a fost prins, in noaptea…

- Deputatul PSD, Lucian Simion, va depune in sesiunea parlamentara urmatoare o propunere de modificare a legislatiei privind salarizarea personalului medical din localitatile izolate, astfel incat lefurile acestei categorii sa nu depinda doar de numarul pacientilor. Propunerea de act normativ…

- Unul dintre cele mai intersante si inedite proiecte destinate celebrarii Centenarului Marii Uniri a fost demarat la Alba Iulia, miercuri, 24 ianuarie. Proiectul ”100 de chipuri romanesti” presupune realizarea a 100 de fotografii cu cei mai spectaculosi romani ai momentului cu aceeasi tehnica fotografica…

- Ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, a publicat luni seara, pe site-ul ministerului, proictul de ordonanța de urgența prin care termenul de depunere a declarației 600 va fi prelungit pana la data de 1 martie. Proiectul a intrat astfel in dezbatere publica și ar putea fi adoptat in urmatoarea ședința de…

- Inițiativa controversata pentru a combate criminalitatea. Poliția din Rotterdam vrea sa implementeze un program pilor, împotriva tinerilor care poarta haine scumpe, pe care nu și le-ar putea permite în mod legal. Daca nu pot justifica modul în care au avut bani, poliția le-ar…

- Colegii polițistului taiat cu sabia i-au procurat un antibiotic. Dan Ciprian Sfichi, polițistul atacat cu sabia in Suceava și ranit grav in zona capului, in timpul unei descinderi in locuința unui interlop s-a recuperat miraculos. Medicii spun ca barbatul vorbește, iși mișca piciorul și mana dreapta…

- Pentru noul sau hub local, Facebook incepe cu un mic lot de piețe de testare. Aceste orașe inițiale sunt New Orleans, Louisiana; Olympia, Washington; Billings, Montana; Binghamton, New York; Peoria, Illinois și Little Rock, Arkansas. Utilizatorii de pe piețele de testare vor putea accesa funcția prin…

- Pacienții din Alba primesc o veste foarte buna. Toți medicii de familie din județ elibereaza, de miercuri, bilete de trimitere la medicii specialiști și rețete compensate sau gratuite. Directorul general al Casei de Asigurari de Sanatate Alba, Silvia Puie, a declarat, miercuri, contactata de ziarulunirea.ro,…

- Un barbat in varsta de 33 de ani din Leordeni, judetul Arges, a fost retinut, luni seara, dupa ce si-a agresat sora mai mica, gravida in luna a noua, lovind-o in burta cu o pila din metal. Luni, medicii au decis sa ii faca femeii operatie cezariana pentru a o salva. Politistii au fost sesizati, duminica…

- Prin aceste acte adiționale se prelungesc contractele de furnizare de servicii de asistenta medicala primara incheiate cu CAS Bihor sunt prelungite pana la finalul lunii martie 2018. In județul Bihor au contract cu CAS Bihor 332 de medici de familie. Acest lucru presupune ca…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) precizeaza ca in acest moment protestul medicilor de familie va CONTINUA sub alte forme. Revendicarile noastre principale nu au fost onorate si in ultima noastra forma de protest am fost…

- Medicii de familie nu au renunțat la decizia de a protesta fața de subfinanțarea sistemului și birocrația sufocanta, astfel ca nu mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate. Nu vom mai da trimiteri și rețete compensate. Nu știm cat vom continua acest protest pentru ca nu depinde…

- De vineri, 5 ianuarie 2018, galatenii asigurati medical la stat se pot intoarce in cabinetele medicilor de familie si vor primi gratuit atat consultatii, cat si retete gratuite si compensate. Asta deoarece medicii de familie si-au incheiat "protestul", care a fost mai degraba un semnal de alarma. Timp…

- In lipsa medicilor stomatologi, botosanenii recurg la practici babesti Foto: Arhiva. În judetul Botosani, din cauza crizei medicilor, care afecteaza toata tara, un medic dentist deserveste 10 mii de pacienti. În lipsa unui stomatolog, oamenii din mediul rural ajung sa recurga…

- Pacienții din Timiș nu trebuie sa-și faca griji ca nu vor primi rețete sau trimiteri daca se adreseaza medicilor de familie din județ, in ciuda protestului anunțat la nivel național. Casa Județeana de Asigurari de Sanatate Timiș anunța ca a incheiat semnarea actelor adiționale cu medicii de familie…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunta ca perioada semnare a actelor aditionale la contractele cu casele de asigurari de sanatate s-a incheiat, documentele fiind semnate de peste 75% din medicii de familie. "Furnizorii de servicii medicale care nu au semnat actele aditionale…

- Perioada de semnare a actelor aditionale de prelungire a contractelor incheiate de furnizorii de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate s-a incheiat, insa cei care nu le-au semnat vor putea intra in relatii contractuale cu CJAS in baza unor contracte cu durata determinata (pana la 31 martie),…

- Potrivit unui comunicat al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), pana acum circa 70% din medicii de familie din intreaga tara au semnat actele aditionale de prelungire a contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate. „Avand in vedere situatia creata la semnarea actelor aditionale…

- Conform centralizarii efectuate de CNAS, pana acum circa 70% din medicii de familie din intreaga tara au semnat actele aditionale de prelungire a contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate, potrivit unui comunicat al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS).

- Aproximativ 40 la suta dintre medicii de familie din judetul Vaslui au semnat, miercuri, noile contracte cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Vaslui, a anuntat directorul general al institutiei, Mihaela Chitariu. ‘Dintre cei 159 de medici de familie din judetul Vaslui, 60 si-au dat acordul…

- Și medicii de familie din județul Suceava s-au aliniat protestului național și au anunțat ca, din 3 ianuarie, acorda doar consultații gratuite, nu și rețete compensate sau trimiteri. Medicii spun ca nu au semnat contractele cu Casa de Asigurari de Sanatate și cer mai multi bani pentru medicina primara,…

- Miercuri, medicii de familie din Iasi, ca si colegii din tara, nu mai presteaza servicii medicale in contract cu Casa de Asigurari de Sanatate. Contractul anual a expirat pe 31 decembrie 2017 si acum ar trebui sa semnam acte aditionale de prelungire a contractelor. Pana la semnarea lor, am hotarat sa…

- Medicii de familie au anunțat ca vor continua protestele și ca nu vor mai oferi servicii decontate, intrucat ”nu s-a finalizat niciuna dintre problemele pentru care protesteaza de mai bine de o luna”.

- O fetița de numai trei luni a fost transportata la Spitalul Huedin, zilele trecute, decedata. Mama bebelușului și-a dat seama ca ceva nu este in regula și a chemat ambulanța in Calațele. In Camera de Garda a spitalului, medicii au constatat ca nou-nascutul era decedat de ceva vreme, iar pe corp aparusera…

- Medicii de familie din Neamț sunt in discuții daca sa mai consulte gratuit sau daca sa afișeze tarifele pentru serviciile medicale de la 3 ianuarie 2018. Nemulțumirea lor ține de ignorarea de catre decidenți a solicitarilor pe care ei le tot discuta cu Guvernul, cu Casa Naționala de Sanatatate și cu…

- Proiectul de lege ce prevede recunoașterea de catre Chișinau a actelor de stare civila emise de organele competente din regiunea transnistreana a fost votat in lectura finala, comunica NOI.md. Inițiativa a fost elaborata de un grup de deputați ai PSRM, PD și PPEM și prevede completarea Legii privind…

- Cabinetele de medicina familiei nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate incepand cu 3 ianuarie 2018, ca urmare a nesemnarii actelor aditionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistenta medicala primara incheiate cu casele de asigurari de sanatate…

- Noul an va incepe rau pentru pacienții asigurați. Daca medicii de familie ajung sa puna in practica amenințarea, din 3 ianuarie, orice vizita la medicul de familie va trebui platita, deoarece aceștia spun ca nu vor mai asigura servicii decontate de Casa Naționala de Asigurari de Sanatate.

- Incepand cu 3 ianuarie 2018, medicii de familie nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, ca urmare a nesemnarii actelor aditionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistenta medicala primara incheiate cu casele de asigurari de sanatate judetene,…

- Politistii galateni au destructurat o grupare infractionala, formata din mai multe persoane din Republica Moldova, care isi facusera un obicei din tepuirea firmelor de amanet, prejudiciul fiind de ordinul zecilor de mii de lei.

- Dan Ciprian Sfichi, polititul lovit cu sabia in cap in timpul unei perchezitii, va fi recompensat cu salariu de excelenta, scrie informatiata.ro. Asa au decis mai marii IPJ Suceava. Acesta va primi timp de 6 luni, incepand din ianuarie 2018, 50% din salariul de functie. Citeste si Rasturnare…