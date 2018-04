Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu a depus, marti, la Sectia 10 de Politie din Capitala o plangere impotriva fostului sau sot, Ionut Pascu (Pepe), caruia ii cere daune de 500.000 de euro, pentru ca ar fi defaimat-o timp de mai multi ani de zile.

- Oana Zavoranu este la Secția 10 de Poliție. Vedeta are proces cu fostul soț, Pepe. Oana il acuza pe fostul ei soț ca i-a stricat imaginea, motiv pentru care cere daune morale in valoare de 500.000 de euro. Oana Zavoranu a avut o prezența de senzație. Vedeta și-a facut apariția cu o pereche de ochelari…

- Agentul de poliție David Luchean, in varsta de 33 de ani, a fost gasit decedat de o colega in sediul postului de poliție Beidaud, scrie Ziarul de Tulcea, scrie Antena3. Barbatul, spun colegii, nu era cunoscut cu afecțiuni cronice, dar in cursul zilei de ieri se plangea de dureri stomacale, iar in jurul…

- In jurul orei 16,00, prin apel la 112 a fost sesizat un incendiu la un autoturism parcat in zona Piata Victoriei la intersectie cu Strada Buzesti, incendiu manifestat in zona portbagajului.Dupa stingerea incendiului, in portbagaj a fost identificata o arma de vanatoare in cutie si mai multe…

- Peste 100 de politisti din judetele Vrancea, Vaslui si Prahova, efectueaza, joi, mai multe perchezitii la persoane suspectate ca produceau si comercializau ilegal bauturi alcoolice. ‘Politisti ai inspectoratelor de politie judetene Vrancea,Vaslui si Prahova, cu sprijinul specialistilor directiilor pentru…

- Sindicalisti din Politie, penitenciare si anatomo-patologii protesteaza in fata Ministerului de Interne, nemultumiti de salarizarea personalului platit din fonduri publice si de impactul modificarilor fiscale asupra unor sectoare bugetare.

- Cateva zeci de politisti, membri ai Sindicatului National al Agentilor de Politie, au pichetat, astazi, sediul Ministerului de Interne. Ei sunt nemultumiti de conditiile de munca, precum si de salarizare, a declarat liderul sindical Iulian Surugiu. Iulian Surugiu: Ne dorim sa avem o politie dreapta,…

- Ninsoare din luna martie a dat batai de cap mai multor soferi. Din cauza conditiilor meteo nefavorabile, unele mijloace de transport au ramas blocate pe strazi. Pentru cei care au avut nevoie de ajutor, angajații Inspectoratului Național de Poliție (INI) au fost prezenți la datorie.

- Polițiștii locali aflați in patrulare sambata noaptea au observat, pe Bdul Vasile Parvan, in jurul orei 02.30, un minor dat in urmarire in cursul zilei de joi de Secția 3 Poliție. Acesta a disparut din Centrul de zi și de noapte pentru minori de pe str. Ioan Slavici. Baiatul, in varsta de 12 ani, cu…

- Mai multe persoane vor fi audiate la Sectia 7 Politie din Capitala, dupa ce un sofer a semnalat ca a fost sicanat in trafic de un alt autoturism, in sectorul 2 din Bucuresti, ulterior, unul dintre ocupantii vehiculului tragand cu o arma in directia sa, transmite News.ro . Incidentul a fot anuntat miercuri,…

- Politistii au fost alertati in jurul orei 15.40, prin apel la 112. Un conducator auto a sesizat ca a fost sicanat in trafic, pe raza Sectorului 2, ulterior unul din ocupantii celeilalte masini tragand mai multe focuri asupra autoturismului sau, a transmis Politia Capitalei, citat de Mediafax.…

- Totodata, arata sursa citata, organizarea sau participarea la contramanifestatii desfasurate in acelasi loc si in acelasi timp cu adunarile publice declarate, indiferent de modul de exprimare, constituie contraventie daca nu constituie elementele ale unei infractiuni. Aproximativ 80 de persoane…

- Cei doi frați rapiți de pe strada de tatal lor grec au fost consiliați in regim de urgența de specialiștii Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecție a Copilului (DGASPC) a Primariei Sectorului 2. In rastimpul petrecut impreuna cu baiețelul și cu sora lui mai mare, psihologii s-au jucat, au…

- Dosarul referitor la medicul care a murit la Spitalul „Sfantul Ioan” a fost preluat de Sectia 26 Politie si de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4, a informat marti DGPMB. Potrivit sursei citate, este un caz de accident de munca, fiind vorba despre un deces produs in timpul serviciului. Surse…

- Inspectoratul de Politie al Judetului Hunedoara a prezentat in ultimul an zeci de cazuri in care politistii au dat amenzi de pana la 5.000 de lei si au confiscat masini de transport si drujbe de la persoane acuzate ca au transportat ilegal volume mici de lemne. In instanta, in mai multe cazuri, localnicii…

- 14 politisti se inghesuie intr-un birou cu suprafata de doar 10 metri patrati, fiind nevoiti sa perfecteze procesele verbale pe genunchi. In astfel de conditii, greu de imaginat, se lucreaza la Sectorul de Politie din satul Zirnesti, raionul Cahul.

- Marti, 20 februarie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, au pus in aplicare un mandat de perchezitie domiciliara precum si un mandat de aducere, pe numele unui barbat, in varsta de 42 de…

- Un tanar de 18 ani din localitatea Balta Arsa din judetul Botosani a fost retinut de politisti, dupa ce a agresat in trafic un barbat de 68 de ani si ar fi distrus masina acestuia, a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie, Maria Carp. Potrivit sursei citate, in…

- * Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a fost audiat la Sectia 9 de Politie din Capitala, in urma unei plangeri formulate de angajati ai FRF privind nepunerea in aplicare a unei hotarari judecatoresti, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Conform surselor citate, dosarul…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, este audiat vineri la Sectia 9 de Politie din Capitala, in urma unei plangeri formulate de angajati ai FRF privind nepunerea in ap...

- Presedintele Fedratiei Romane de Fotbal, Razvan Bulreanu, a fost audiat, vineri, la Sectia 9 Politie din Capitala, dupa o plangere depusa de fosti angajati ai FRF, care au castigat procese cu forul de la Casa Fotbalului. Trei fosti angajati ai FRF, intre care Dumitru Mihalache, fost director de competitii,…

- "In seara zilei de vineri, persoana vatamata si un prieten aflat in vizita au atras atentia mai multor tineri ca sunt prea zgomotosi si deranjeaza linistea locatarilor. Ca urmare a acestei discutii, patru tineri din grup au exercitat acte de violenta fata de cele doua persoane, lovindu-le cu pumnii…

- Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti, George – Valentin Negru a amenintat o femeie din comuna Bilca ca ii va da foc la casa. Aceasta s-a speriat si a sunat la 112, iar in urma sesizarii, la domiciliul acesteia au sosit doi agenti de politie din cadrul Sectiei 4 Galanesti.…

- Atacul i-a vizat pe agentii de politie care erau adunati in afara sectiei pentru a-si primi ordinele pentru ziua in curs, a declarat comandatul Mariano de la Cruz Botero. „Credem ca poate fi o razbunare a grupurilor", a spus Botero, pentru postul Caracol Radio, facand referire la bandele de crima organizata…

- O femeie care a agresat vineri seara doi politisti intr-un mall din Sectorul 2 al Capitalei si a refuzat sa se legitimeze, dupa ce oamenii legii au intervenit in urma unei sesizari ca aceasta si-ar fi lovit copilul minor, a fost retinuta pentru ultraj, informeaza Directia Generala de Politie a Municipiului…

- Caz socant intr-o gradinita din Capitala, o educatoare a fost injunghiata de fostul sot. Femeia a murit la scurt timp in spital. Agresorul a fost prins de politie. Ea avea un ordin de restrictie pentru fostul sot, lucru care iata, nu i-a folosit la nimic. Femeia are doi copii si este in stare grava…

- Barbatul care și-a injunghiat fosta soție in gradinița Funny Land din București avea, din noiembrie 2017, interdicție sa se apropie de aceasta la mai puțin de 200 de metri sau sa ia legatura telefonic, prin corespondenta sau in orice alt mod. Nicoleta Botan, proprietara Gradiniței Funny Land din Sectorul…

- Sectia 14 de Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, face cercetari pentru lovire sau alte violente si amenintare, dupa ce un taximetrist a reclamat ca a fost batut de trei soferi UBER.

- O tanara a fost agresata intim in urma cu doua zile pe o strada din Sectorul 6, in scurt timp politistii identificand si retinand un barbat de 20 de ani, pe care l-au condus la audieri si apoi l-au retinut. Surse din Politie au declarat, joi, pentru Agerpres, ca tanara este politista si agresorul…

- O femeie in varsta de 53 de ani, din municipiul Constanta, a restituit din proprie initiativa, sesizand Politia, suma de 20.000 de lei gasiti pe strada, informeaza un comunicat de presa transmis marti de Inspectoratul Politiei Judetene (IPJ) Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 12…

- Potrivit IPJ Constanta, la data de 12 ianuarie a.c, o femeie, in varsta de 83 de ani, din Constanta, a sesizat Sectia 1 de Politie relatand faptul ca in timpul deplasarii pe o strada din municipiu, ar fi pierdut peste 20.000 de lei. "Politistii au efectuat cercetari specifice in zona indicata de persoana…

- Incidentul a avut loc in zona Splai Bahlui. "In cea mai grava stare este un barbat in varsta de 47 de ani, care a fost muscat la nivelul zonei genitale, cu avulsie de testicul stang. Dupa ce a fost preluat, a fost directionat la Spitalul C.I. Parhon, la sectia de Urologie. Ceilalti doi pacienti…

- Proprietara celor doi caini care au sarit gardul unei curti din zona Splai Bahlui si au muscat trei persoane a fost dusa la audieri la Sectia 2 Politie, cel mai probabil pe numele acesteia urmand a fi intocmit un dosar penal. "A fost facuta o sesizare conform careia unul sau doi caini…

- Un parinte disperat dupa ce i-a disparut copilul de acasa, a alertat, in seara zilei de 11 ianuarie, polițiștii locali. Barbatul le-a spus oamenilor legii ca fiul sau, in varsta de șase anișori, a disparut de la domiciliu in jurul orei 17. Barbatul anunțase, pana la ora 22,50 și alte secții de poliție…

- Romania a fost condamnata la CEDO, care a stabilit ca statul roman nu a facut o ancheta efectiva pentru a descoperi si pedepsi vinovatii in cazul unui barbat care a fost ridicat de acasa de politisti si dus la sectie, unde ar fi fost batut pe motiv ca a refuzat sa se legitimeze.Potrivit APADOR-CH,…

- Potrivit APADOR-CH, Victor Stanciu, in varsta de 60 de ani, a fost ridicat de acasa de doi politisti de la Sectia 19, dus la politie si agresat deoarece nu a vrut sa se legitimeze, iar cazul a ajuns la CEDO in 2013. O vecina l-a reclamat la politie pe Victor Stanciu pentru ca isi scosese pe holul blocului…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat, marti, Romania in cazul lui Victor Stanciu, in varsta de 60 de ani, care a fost saltat de acasa de doi politisti de la Sectia 19, dus la sectie si batut deoarece n-a vrut sa se legitimeze, potrivit APADOR-CH.

- Vineri seara un incendiu a fost sesizat, prin apel la 112, acesta fiind localizat pe Soseaua Colentina din Sectorul 1 al Capitalei. La fata locului s-au deplasat echipe de pompieri si politisti ai Sectiei 7. „Au fost evacuati mai multi locatari, iar dupa stingerea incendiului, in apartament…

- Au trecut trei ani de la accidentul din ziua de duminica, 4 ianuarie 2015, in care, pe o vreme cainoasa, au murit doi politisti din Harsova, judetul Constanta.Este vorba despre doi politisti din cadrul Sectiei Regionale a Politiei Transporturi Constanta.Unul dintre ei era Sorin Radulescu, seful Postului…