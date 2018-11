Poliţişti, tatuaje. Hotărâre a instanţei Un comisar de politie in varsta de 42 de ani a initiat o actiune in justitie dupa ce comandantii sai i-au interzis sa poarte un tatuaj cu salutul hawaiian ''Aloha'' pe antebratul stang. Comisarul si-a petrecut luna de miere in Hawaii in 2008 si a vrut ca tatuajul sa-i reaminteasca de aceasta experienta. "Sunt destul de dezamagit", a spus barbatul dupa aflarea verdictului. "Si nici nu-l inteleg". Sentinta este definitiva si se aplica tuturor politistilor din Bavaria. Berlinul si celelalte landuri din Germania au reglementari mai putin stricte in ceea ce priveste tatuajele. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O scrisoare trimisa de Albert Einstein surorii sale Maja, in care fizicianul face referiri la cresterea antisemitismului in Germania inca din anul 1922, a fost vanduta cu 39.360 de dolari la o licitatie desfasurata marti in Ierusalim, relateaza DPA. In scrisoarea redactata de Einstein dupa ce a parasit…

- Curtea de Apel Ploiești a pronunțat o sentința favorabila proprietarilor de pe fosta linie de maxi taxi nr. 5. Potrivit deciziei instantei – „se suspenda executarea notificarii de reziliere pana la pronunțarea sentinței de fond”. „Tip solutie: cu casare Solutia pe scurt: Admite recursul. Caseaza in…

- Ministrul german de finante, Olaf Scholz, a afimat ca sefa guvernului, Angela Merkel, nu va demisiona daca partidul sau, Uniunea Crestin-Democrata (CDU, conservatoare), nu va obtine rezultate bune la alegerile care au loc duminica in landul Hessa, relateaza agentia DPA. Exprimandu-se in cadrul unui…

- Germania nu ar trebui sa aprobe vanzari de arme catre Arabia Saudita pana cand nu vor fi complet elucidate circumstantele decesului ziaristului Jamal Khashoggi, a declarat sambata ministrul german de externe, Heiko Maas, la televiziunea publica, preluata de agentiile internationale de presa. Luna trecuta,…

- Lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a salutat luni "dinamica" miscarilor de extrema dreapta inregistrata la alegerile regionale din Germania si municipale din Belgia, informeaza AFP. "Dinamica inregistrata de AfD in Bavaria si de Vlaams Belang in Flandra confirma o viitoare rasturnare a…

- Italia isi va inchide aeroporturile pentru zborurile neautorizate cu migranti din Germania, a declarat duminica ministrul de interne Matteo Salvini, pe fondul relatarilor ca landul Bavaria ar pregati deportari in masa de migranti in Peninsula, transmit agențiile DPA si Reuters, citate de Agerpres.

- Chiar in ziua in care presedintele turc Recep Erdogan se afla in vizita oficiala in Germania, pentru ”a intoarce o noua pagina” in relatiile cu Berlinul, eurodeputatii au acuzat iar Ankara ca nu respecta valorile europene. Comisia bugetelor din Parlamentul European a decis sa taie fonduri de 70 de milioane…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat ca Berlinul isi intareste capacitatile cibernetice pentru a contracara “razboiul hibrid” folosit de Rusia pentru a viza trupele germane stationate in Lituania, informeaza site-ul postului France 24. “De asemenea, va confruntati cu o situatie care reprezinta…