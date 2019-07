Polițiști răniți după ce s-au răsturnat cu autospeciala Accidentul a avut loc in localitatea Vadu Izei din județul Maramureș. Doi polițiști se aflau intr-o misiune de urmarire a unui șofer, iar la un moment dat polițistul aflat la volanul autospecialei a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat. Unul dintre polițiști a ramas incarcerat in autospeciala și a fost nevoie de intervenția pompierilor de la descarcerare. De altfel, mai multe echipaje de salvare s-au deplasat imeidat la fața locului. O ancheta interna a poliției fost deschisa in acest caz. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accident cumplit in Maramureș dupa o urmarire ca-n filme. O MAȘINA a poliției s-a rasturnat. Trei polițiști raniți dintre care unul este incarcerat Accident rutier (un autoturism implicat, doua victime – una incarcerata) – Vadu Izei (iesire spre Berbesti) – trs: ISU MARAMURES UPDATE: „Azi, pe DN18,…

- Actualizare: accidentul in urma caruia doi polițiști și colega lor au fost raniți s-a petrecut la intrarea in Vadu Izei, dinspre Baia Mare. Autospeciala politiei urmarea un bolid, marca BMW. Intr-o curba deosebit de periculoasa, șoferul mașinii de politie a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat…

- O persoana a murit si alte sase au fost ranite, marti, dupa ce un microbuz in care se aflau noua cetateni bulgari s-a rasturnat pe DN 5, in judetul Giurgiu. Cei sase raniti, intre care doi copii, au fost transportati la spital, conform News.ro.Politia Judeteana Giurgiu a anuntat ca accidentul…

- Situatia a escaladat si mai mult cand oamenii legii au incercat sa-i scoata pe lideri din multime, mai multi refugiati lovindu-i pe politisti si aruncand cu biciclete in ei. Altii au ridicat baricade si au incercat sa ii impiedice pe politisti, care s-au aparat cu spray-uri cu piper, sa paraseasca…

- Polițistul care conducea autospeciala implicata in accidentul produs miercuri in Ploiești era baut. O masina de politie s-a rasturnat pe linia de tramvai in Ploiești, dupa ce s-a izbit violent de un alt autoturism. In autospeciala se afla un singur politist, care era baut. Polițistul lucreaza la ordine…

- Un microbuz în care se aflau 10 români a fost implicat într-un accident mortal pe autostrada A3 din Germania, noaptea trecuta, în apropierea orasului Limburg an der Lahn. O femeie în vârsta de 40 de ani si-a pierdut viata, dupa ce a fost aruncata…

- Imagini accident spectaculos in urma cu putin timp la Borsa. Un camion s-a rasturnat.foto Potrivit informatiilor transmise de ISU Maramures, un camion s-a rasturnat la intrarea in Complexul tursitic din Borsa. Nu s-au inregistrat victime. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Oferta de…

- Accidentul a avut loc duminica dupa-amiaza pe autostrada A44, in apropierea localitatilor Breuna si Warburg, au anuntat luni autoritatile germane. Un microbuz de opt locuri cu remorca care se indrepta spre orasul Dortmund s-a rasturnat pe autostrada. La bordul vehiculului se aflau opt cetateni romani.…