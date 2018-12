Poliţişti militari împuşcaţi mortal în vestul Mexicului Procurorii din statul Jalisco au postat pe Twitter ca sase politisti au fost ucisi si un altul a fost ranit intr-o ambuscada in orasul La Huerta pe coasta Pacificului. O purtatoare de cuvant a procuraturii a spus ca nu se stie deocamdata cine sunt autorii atacului, dar zona este cunoscuta ca fiind teritoriul Cartelului Noua Generatie Jalisco, unul din cele mai puternice carteluri ale drogurilor din Mexic.



Politistii devin tot mai des tinta atacurilor in Mexic



In septembrie, peste 150 de barbati puternic inarmati au atacat o sectie de politie in statul Guerrero din sudul tarii,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

