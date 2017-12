Polițiști la "colindat": Peste 200 de percheziţii Politia Romana a efectuat, in ultimele doua saptamani, peste 200 de perchezitii pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata, fiind ridicate si indisponibilizate droguri, bani, echipamente IT si alte bunuri folosite sau provenite din activitatea infractionala. Potrivit unui comunicat al IGPR transmis, marti, Agerpres, in perioada 6 - 20 decembrie, 443 de politisti specializati in combaterea criminalitatii organizate au actionat pentru destructurarea grupurilor infractionale specializate in trafic de persoane, criminalitate informatica, trafic si consum ilicit de droguri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii antidrog din Suceava si procurorii DIICOT au perchezitionat locuinta unui barbat, banuit de operatiuni ilegale cu droguri, de unde au ridicat peste un kg de fragmente vegetale de cannabis si peste 25.000 de lei. Anterior, el a fost prins in trafic, cu peste un kg de droguri in masina.

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Bacau si Oradea si ai Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au ridicat peste 120.000 de lei si aproape 10 kg. de cannabis, in urma a 2 perchezitii efectuate la persoane banuite de trafic de droguri de risc. La data de 20…

- Politistii antidrog din Giurgiu au destructurat o grupare infractionala specializata in trafic de droguri, dupa ce au efectuat 12 perchezitii si au ridicat 200 de grame de substante cu efect psihoactiv, iar patru persoane au fost retinute si ulterior arestate preventiv. "La data de 19 decembrie,…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Gorj, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - B.T. Gorj, au destructurat un grup infractional organizat, specializat in trafic de droguri. Au fost efectuate 44 de perchezitii domiciliare si au fost…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Ploiești, cu sprijinul Direcției de Operațiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. - S.T. Ploiești au efectuat 28 pecheziții in județul Prahova și in București, la persoane banuite de trafic de droguri de risc. 90 de persoane vor fi aduse la…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Ploiesti, cu sprijinul Directiei de Operatiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. S.T. Ploiesti au efectuat 28 pechezitii in judetul Prahova si in Bucuresti, la persoane banuite de trafic de droguri de risc. 90 de persoane vor fi aduse la audieri.La…

- Politistii si procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Gorj au efectuat, miercuri, 44 de perchezitii in judetele Gorj, Hunedoara si in municipiul Bucure...

- Politistii si procurorii au efectuat miercuri 44 de perchezitii in judetele Gorj, Hunedoara si in municipiul Bucuresti la persoane banuite de trafic de droguri. "Miercuri, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Gorj…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Gorj, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – B.T. Gorj, au destructurat un grup infracțional organizat, specializat in trafic de droguri. Au fost efectuate 44 de perchezitii domiciliare…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Cluj, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, au stopat activitatea infractionala a 3 barbati, care sunt banuiti ca ar fi determinat 3 tinere sa se prostitueze, in folosul lor. 2 dintre acestia au fost arestati preventiv,…

- Politistii din Alba au efectuat marti dimineata, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, un numar de noua perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 450.000 de lei, prin delapidare, fals intelectual si taiere, fara drept, de arbori.

- Politistii din Alba au efectuat marti dimineata, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, un numar de noua perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 450.000 de lei, prin delapidare, fals intelectual si taiere, fara drept, de arbori.

- Politistii din Prahova efectueaza, joi dimineata, in Bucuresti si sapte judete, 52 de perchezitii la sediile unor societati comerciale si la locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala si spalare a banilor, 40 de persoane urmand sa fie conduse la audieri, a informat IGPR. Potrivit…

- Polițist din Suceava, atacat cu sabia de un interlop. Un agent al Serviciului de Acțiuni Speciale Suceava e in stare grava la spital, dupa ce a fost lovit cu o sabie de un interlop din Radauți. UPDATE 9:10: Barbatul care l-a ranit cu o sabie pe polițstul Dan Ciprian Sfichi in timp ce se afla in misiune…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Dambovița, sub coordonarea D.I.I.C.O.T, au descins la domiciliile a trei Post-ul Percheziții la Cornațelu la persoane banuite de trafic de droguri apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Politistii din Olt au depistat o femeie din Caracal, urmarita international de autoritatile italiene pentru trafic de persoane si proxenetism, fapte care ar fi fost comise in orasul Mantova Italia.Ieri, 28 noiembrie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale Inspectoratul de Politie Judetean…

- Procurorii DIICOT - Structura Centrala si ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate - Serviciul de Combatere a Criminalitatii Informatice au participat la o actiune internationala impotriva carausilor de bani. Potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO,…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Dambovița și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T, au efectuat mai multe percheziții in Romania și Spania, pentru destructurarea unui grup infracțional, specializat in trafic de persoane,…

- Politistii Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase a Politiei Romane, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. ndash; Structura Centrala, au ridicat 150 de grame de exploziv plastic de tip C4, 200 de grame de T.N.T. si 2 capse electrice detonante, de la membrul…

- Trei barbați au fost arestați preventiv in urma unor acțiuni de prindere in flagrant delict și a 4 percheziții domiciliare, efectuate de polițiștii de combatere a criminalitații organizate și ai Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T.. Au fost ridicate droguri in valoare…

- Cei sase barbati care joia trecuta au fost arestati preventiv intr-un dosar de trafic si consum de droguri, au contestat masurile preventive. Astfel, dosarul va ajunge la Curtea de Apel Galati, urmand ca magistratii de aici sa stabileasca, cel mai probabil saptamana aceasta, daca ii vor…

- Polițiștii constanțeni de investigații criminale, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Româna, sub coordonarea Direcției Naționale Anticorupție, au efectuat 10 percheziții la domiciliile unor barbați, banuiți de șantaj, evaziune fiscala și înșelaciune.…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate Dambovița, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T – B.T. Dambovița, au descins Post-ul 4 dambovițeni arestați preventiv sub acuzația de trafic de droguri apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- O grupare infracționala specializata in trafic internațional de droguri a fost destructurata de polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Brașov și București, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea DIICOT - Serviciul Teritorial Brașov, precizeaza intr-un comunicat…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Arad au depistat in flagrant delict un tanar care intenționa sa comercializeze 640 de grame de cannabis și 119 grame de hașiș. Cel in cauza a fost reținut și ulterior arestat preventiv. „La data de 27 octombrie a.c., polițiștii Serviciului de Combatere…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Brasov, cu suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana, au anihilat un grup infractional organizat, banuit de falsificare de documente oficiale si inselaciune. Cei sase membri…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate Targu Mures si ai Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat 12 perchezitii la membrii unei grupari infractionale, specializata in trafic de minori si proxenetism. 8 persoane au fost retinute.La data de 24…

- Un barbat, de 44 de ani, pe numele caruia autoritatile germane au emis un mandat european de arestare pentru comiterea infractiunii de trafic ilicit cu stupefiante in cantitate semnificativa, a fost depistat de polițiști. Ieri, 24 octombrie a.c., politistii Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului…

- Cum puteai scapa de amenda daca stiai pe cine trebuie la primaria Sectorului 5 din Capitala? Pechezitii in Giurgiu acasa la cațiva giurgiuveni! Politistii si procutorii au facut, luni, 35 de perchezitii in Giurgiu, Bucuresti si Dambovita la persoane suspectate de frauda informatica, fiind vizata o angajata…

- Țigarile urmau sa fie vandute in partea de vest a țarii. Conducatorul auto, un cetațean sarb, a fost reținut și urmeaza sa fie prezentat Tribunalului Arad cu propunere de arestare preventiva pentru contrabanda. „In aceasta dimineata, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații a Criminalitații…

- Magistrații Tribunalului Vrancea au emis mandat de arestare preventiva pe numele tanarului de 32 de ani, din Popești Leordeni, care cultiva canabis la Gura Caliței, județul Vrancea. Decizia nu este definitiva. „(…) privind pe inculpatul G(…) ALIN (…) admite propunerea formulata de Parchetul…

- Politistii Directiei de Investigatii Criminale si ai Serviciului de Investigatii Criminale din Timis, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana, au ridicat un pistol, arme albe, precum si mai multe bijuterii, in urma a 12 perchezitii efectuate azi dimineata, la locuintele unor persoane…

- Un numar de 13 persoane au fost aduse la audieri la Politia Timis, dupa 12 perchezitii efectuate miercuri in judet, intr-un dosar penal privind infractiuni la regimul armelor. ''Politistii Directiei de Investigatii Criminale si ai Serviciului de Investigatii Criminale din Timis, cu sprijinul Directiei…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Bacau si Vrancea, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. ndash; S.T. Bacau, au ridicat aproape 500 de g. de hasis, 9 plante si peste 600 g. de muguri de cannabis si o instalatie pentru cultivarea indoor a cannabisului,…

- Politistii Directiei de Investigatii Criminale și ai Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Timis, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din Politia Romana, au efectuat, in aceasta dimineața, 12 perchezitii domiciliare, la locuintele unor romi banuiți…

- Poliția Romana a efectuat peste 450 de percheziții domiciliare, pentru destructurarea a 42 de grupari infracționale specializate in trafic de persoane, in primele noua luni ale anului. "Sub coordonarea Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate din cadrul Inspectoratului…

- In total, polițiștii, coordonați de procurori ai Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție efectueaza 12 percheziții, miercuri dimineața, toate in municipiul Lugoj. Conform surselor tion.ro, acestea se desfașoara la romii care in vara au provocat mai multe scandaluri in…

- Poliția Româna a efectuat 164 de percheziții pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata. În urma acestor activitați au fost ridicate și indisponibilizate droguri, bani proveniți din activitatea infracționala, echipamente IT și alte bunuri folosite sau provenite din…

- Polițiștii din cadrul IPJ Ilfov și procurorii DIICOT efectueaza, joi, 29 de percheziții in București și in județele Ilfov și Prahova. Anchetatorii au in vizor un grup infracțional organizat, specializat in camata, inșelaciune, deturnarea de licitații publice și spalare de bani. Cercetarile au fost efectuate…

- • Politistii specializați in combaterea criminalitații organizate din Valcea și ai Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea procuroriilor D.I.I.C.O.T., au efectuat trei perchezitii la persoane banuite de operațiuni ilegale cu droguri, in urma carora a fost descoperita o cultura de cannabis. La…

- Aproximativ 5.000 de bunuri culturale de factura arheologica, sute de monede antice și medievale, statuete medievale și din perioada neolitica au fost ridicate, marți, in urma unor percheziții efectuate de polițiștii din Caraș-Severin la persoane banuite de braconaj arheologic. 'În…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Maramures efectueaza 10 perchezitii domiciliare pentru destructurarea unui grup infractional organizat specializat in comiterea infractiunilor de trafic de droguri de risc.La data de 9 octombrie a.c., politistii Brigazii…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Maramureș efectueaza 10 perchezitii domiciliare pentru destructurarea unui grup infractional organizat specializat in comiterea infractiunilor de trafic de droguri de risc. La data de 9 octombrie a.c., polițiștii Brigazii…

- Politistii au ridicat doua autoturisme, bijuterii, bani, ceasuri si telefoane mobile, in urma perchezitiilor efectuate, marti dimineata, in Bucuresti si Ilfov la persoane banuite de proxenetism si santaj.Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, cinci persoane…

- Polițiștii au ridicat doua autoturisme, bijuterii, bani, ceasuri și telefoane mobile, in urma perchezițiilor efectuate, marți dimineața, in București și Ilfov la persoane banuite de proxenetism și șantaj. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Județean de Poliție Prahova,…

- In aceasta dimineata, polițiștii din Prahova, cu suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, au efectuat 5 perchezitii domiciliare la persoane banuite de proxenetism și șantaj. Au fost ridicate doua autoturisme, bijuterii, bani, ceasuri și telefoane mobile,…

- Polițiștii din Arad și procurorii D.I.I.C.O.T., cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, cerceteaza trei barbați care ar fi cultivat cannabis in scop de comercializare. Cei in cauza au fost reținuți, doi dintre aceștia fiind arestați preventiv, iar al treilea, arestat la domiciliu. Sambata seara…

- La aceata ora, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice si ai Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane efectueaza 13 perchezitii in Bucuresti si alte trei judete. Sunt vizate firme si persoane banuite de evaziune fiscala cu materiale de constructii. Prejudiciul este de aproape…

- Politisti brigazilor de combatere a criminalitatii organizate Bucuresti si Ilfov si ai Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au destructurat o grupare infractionala specializata in trafic de droguri de mare risc. La data de 28 septembrie, politistii brigazilor de…