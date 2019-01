"Fortele de ordine au inceput joi dimineata evacuarea ocupantilor a doua cladiri instalate ilegale la Amona", a precizat politia intr-un comunicat.



Guvernul israelian a autorizat in martie 2017 constructia unei noi colonii in Cisiordania pentru a-i reloca pe locuitorii evrei din Amona, o colonie construita fara autorizatia autoritatilor si evacuata in februarie 2017, informeaza Agerpres.



In ciuda acordului intre conducerea colonistilor si autoritatile israeliene pentru constructia unei noi colonii in locul celei de la Amona, exista militanti care incearca sa se reinstaleze…