Stiri pe aceeasi tema

- Unul din cei mai periculoși mafioți din New York a murit la inchisoare. Carmine Persico ispașise deja 33 de ani de detenție din pedeapsa de 139 de ani primita pentru mai multe crime violente, șantaje și infracțiuni financiare. Potrivit avocatului sau, decesul a survenit in urma unor complicații ale…

- Un scandal intre medici a avut loc la Craiova chiar in timp ce pacientul era pe masa de operație. Protagoniștii sunt un medic urolog concediat pentru mai multe abateri disciplinare, dar repus in drepturi de instanța de judecata, și șeful secției de Urologie. Medicul reincadrat in munca intra civil in…

- Fostul primar al New York-ului, Michael Bloomberg, a anunțat marți ca nu va candida la funcția de președinte, concluzionand ca parcursul sau pentru a obtine nominalizarea din partea democratilor a fost limitat și ca ar putea realiza mai mult din postura de simplu cetațean, relateaza Washington Post,…

- ​Senatorul american Bernie Sanders si-a lansat, sâmbata seara, campania electorala pentru a fi desemnat candidat al Partidului Democrat în scrutinul prezidential din anul 2020, informeaza BBC News, citat de Mediafax.Într-un discurs rostit în Brooklyn (New York), Bernie Sanders…

- Senatorul american Bernie Sanders si-a lansat, sambata seara, campania electorala pentru a fi desemnat candidat al Partidului Democrat in scrutinul prezidential din anul 2020, informeaza BBC News online.Intr-un discurs rostit in Brooklyn (New York), Bernie Sanders l-a catalogat pe Donald Trump,…

- Senatorul american independent Bernie Sanders si-a lansat sambata, la New York, campania electorala pentru alegerile primare ale Partidului Democrat, in fata a mii de sustinatori, si a promis sa-l invinga pe presedintele american Donald Trump, pe care l-a numit "persoana cea mai periculoasa din istoria…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis ieri suspendarea decretului presedintelui Iohannis de prelungire a mandatului generalului Nicolae Ciuca la conducerea Statului Major al Armatei (SMAp). Decizia a venit chiar in ziua...

- Politia a retinut pe 28 ianuarie un barbat in varsta de 37 de ani, banuit ca a dat aceasta spargere, dar si de alte infractiuni de furt de pe raza Sectorului 2. Preotul paroh al respectivei biserici a facut plangere, iar politia a dat de urma presupusului infractor. Oamenii legii au explicat cum a procedat…