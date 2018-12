Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200 de politisti buzoieni se vor afla pe strada, in perioada Sarbatorilor de Iarna. Unii dintre ei vor fi in civil, pentru a-i prinde mai ușor in flagrant pe hoții de buzunare care profita de aglomerația din piețe și centre comerciale. In perioada sarbatorilor de iarna, efectivele de politisti…

- Sapte barbati, cu varste cuprinse intre 27 si 44 de ani, din judetele Ilfov si Ialomita, au fost arestati preventiv dupa ce au furat, dintr-un tir aflat in mers, laptopuri si electrocasnice in valoare de 50.000 de euro. Barbatii au fost prinsi de politistii din Ilfov, pe centura municipiului Buzau.…

- Astazi, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratul de Politie Judetean Ilfov au oprit in trafic pe centura municipiului Buzau trei masini cu 7 ocupanti care ar fi sustras laptopuri si produse electrocasnice in valoare de aproximativ 50.000 de euro dintr-un tir care se…

- Șase persoane au fost ranite joi seara, in urma unui accident produs pe E85, in localitatea Maracineni, județul Buzau. Cel care a provocat nenorocirea este un tanar de 24 de ani care s-a urcat baut la volan. Accidentul produs in Maracineni, la ieșire de pe un pod, spre Ramnicu Sarat, a fost surprins…

- Un tanar din Buzau este cercetat de polițiștii vranceni dupa ce s-a urcat la volan sub influența drogurilor. Tanarul de 22 de ani conducea un autoturism, cand a fost implicat intr-un eveniment rutier pe DN2 E85, pe raza județului Vrancea, soldat cu pagube materiale. Polițiștii l-au testat cu aparatul…

