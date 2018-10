Stiri pe aceeasi tema

- Trei politisti din Ploiesti sunt anchetati disciplinar dupa ce au fost filmati cand bruscau si incatusau o femeie pe care au prins-o ca vindea legume si zarzavaturi la colt de strada. Incidentul a fost filmat de trecatori, iar imaginile au ajuns virale pe internet.

