Polițiști deghizați în spălători de parbrize. Surpriză neplăcută pentru ZECI de șoferi Mai mulți agenți de poliție s-au deghizat in spalatori de parbrize pentru a-i prinde pe șoferii care folosesc telefonul mobil la volan. Misiunea s-a derulat la semafor. Agenții sub acoperire au acordat astfel amenzi pentru 38 de șoferi. Agenții deghizați ii depistau pe șoferii care vorbeau la volan și ii anunțau pe colegii care se aflau la o distanța de 200 de metri pe aceeași strada. Aceștia le semnalizau șoferilor sa opreasca și ii amendau, scrie ProTV. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

