Poliţişti chinezi patrulează în Belgrad alături de colegii lor sârbi Pe artera pietonala Knez Mihajlova, la cetatea Kalemegdan, la aeroportul Nikola Tesla si la un mall chinezesc de la periferia Belgradului pot fi vazute patrule formate din cate doi politisti sarbi si doi chinezi. Mii de turisti chinezi viziteaza Belgradul si alte orase din Serbia. In sprijinul acestora, a fost deschisa o linie telefonica, a aratat Jin Yao, agent de politie din Beijing, care s-a alaturat saptamana trecuta colegilor sai sarbi. Politistul sarb Zoran Jovanovic a precizat ca agentii chinezi nu au dreptul de a efectua arestari in Serbia. "Misiunea lor este de a asigura legatura… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania, intre țarile din UE cu cei mai mulți angajați in industria auto. Salariile, printre cele mai mici din regiune Salariul mediu al unui lucrator roman care activeaza in industria auto este de 650 de euro pe luna, la jumatate fata de Estonia - tara cu cele mai mari castiguri in domeniu, reiese…

- Ungaria, Polonia, Cehia si Slovacia, membre ale Grupului de la Visegrad, si-au exprimat joi sprijinul pentru Macedonia de Nord si Albania, afirmand ca aceste doua tari ar trebui sa inceapa anul acesta negocierile in vederea aderarii la UE, informeaza AFP.

- Cele patru state din Europa Centrala, membre ale Grupului de la Visegrad (Ungaria, Polonia, Cehia si Slovacia), si-au exprimat joi sprijinul pentru Macedonia de Nord si Albania, afirmand ca aceste doua tari ar trebui sa inceapa anul acesta negocierile in vederea aderarii la UE, informeaza AFP.…

- Grupul TeraPlast, cel mai mare producator roman de materiale de construcții, anunța numirea lui Bela Varga in poziția de Director General al TeraGlass. Bela Varga activeaza de peste 20 de ani in domeniul tamplariei PVC, iar in ultimii patru ani a condus in calitate de Director General unul dintre cei…

- Organizat sambata și duminica (20 – 21 iulie), Festivalul Internațional al Tineretului Slovac din Valea Cerului este considerat emblematic pentru activitatea Uniunii Democratice a Slovacilor și Cehilor din Romania. Ajuns la ediția cu nr. XV, acesta iși propune promovarea folclorului autentic…

- "Se pare ca toate partile au inteles ca lucrul de care este nevoie este sa se vina cu un nou set de posibile nominalizari, un nou set de combinatii", a declarat Pellegrini presei la bordul avionului cu care revenea in Slovacia de la summitul extraordinar al UE. "Cred ca, avand in vedere cum…

- Liderul industriei transportului feroviar de marfa din Europa de Sud-Est concureaza la categoria Campionul Regional al Anului Grupul GRAMPET este nominalizat alaturi de alte 9 finaliste la categoria Campionul Regional al Anului (categorie deschisa companiilor care și-au consolidat operațiunile…

- 'La 8 ani de cand a fost infiintata, Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunarii se afla la un moment de rascruce, iar noi vom face tot ce este posibil pentru a dezvolta un nou plan de actiune, care sa o transforme intr-o strategie adecvata urmatorului deceniu. Comisia este pregatita sa ofere…