Polițiști avansați înainte de termen, cu ocazia zilei de 1 Decembrie Joi, 29 noiembrie a.c., la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Covasna, in cadrul unei ședințe festive, 13 polițiști din cadrul instituției au fost inaintați in gradul profesional urmator, inaintea indeplinirii stagiului minim. Cei șase ofițeri și șapte agenți de poliție au fost avansați in semn de recunoaștere a profesionalismului și dedicarii manifestate in munca de […] Articolul Polițiști avansați inainte de termen, cu ocazia zilei de 1 Decembrie apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

