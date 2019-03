Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri din Iran au fost arestati dupa un eveniment absolut normal in cea mai mare parte a lumii: s-au logodit in public. S-a intamplat in fata unui mall, sub privirile oamenilor adunati sa vada cererea in casatorie.

- Garda Civila a efectuat 11 percheziții, in urma carora au fost confiscați 167.000 de euro, impreuna cu o pușca, peste 50 de dispozitive electronice, carduri de credit, cinci mașini de lux și documente. De asemenea, 42 de conturi bancare au fost puse sub sechestru. Unul dintre cei 28 de jucatori…

- Politisti din cadrul Secției 4 Rurala Coșoveni, cu sprijinul unei grupe din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale au pus in executare doua mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea, emise de catre Tribunalul Dolj. Cele doua mandate priveau doi barbati, ...

- Patru pasageri clandestini care amenintau echipajul unei nave in estuarul Tamisei pentru a ajunge in Anglia au fost arestati vineri de politia britanica, informeaza sambata France Presse, potrivit agerpres.ro.citește și: Sondaj CURS - PSD avariat serios de problemele interne, PNL nu reușește…

- Un barbat si o femeie au fost arestati în legatura cu cazul de “folosire ilegala a dronelor”, dupa ce în ultimele zile activitatea pe aeroportul Gatwick a fost perturbata din cauza dronelor care survolau zona, a anuntat politia din Sussex, potrivit The Guardian.…

- Peste 50 de de politisti din statul brazilian Sao Paulo au fost arestati marti, fiind acuzati ca ar fi acceptat mita de la traficanti de droguri pentru a le permite acestora sa vanda droguri, au anuntat autoritatile, potrivit cotidianului The New York Times, citeaza mediafax.ro.

- Peste 50 de de polițiști din statul brazilian Sao Paulo au fost arestați marți, fiind acuzați ca ar fi acceptat mita de la traficanți de droguri pentru a le permite acestora sa vanda droguri, au anunțat autoritațile, potrivit Mediafax care citeaza New York Times.

- Polițiști de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Drobeta Turnu Severin au pus in executare un mandat de percheziție domiciliara la locuințele a doi tineri, de 30 și respectiv 35 de ani, ambii din comuna Obreja, judetul Caras Severin, banuiți ...