Polițiști amenințați cu cuțitul în Capitală Un barbat de 47 de ani este cercetat pentru ultraj dupa ce i-a amenintat, sambata, cu un cutit, pe politistii de siguranta publica de la Sectia 10 Politie, care au fost obligati sa foloseasca armamentul din dotare pentru a-l imobiliza, informeaza Politia Capitalei. "Pentru imobilizare, politistii au folosit spray iritant lacrimogen si, intrucat barbatul a devenit mai agresiv si i-a amenintat cu un obiect taietor-intepator, au folosit armamentul din dotare, tragand in plan vertical 3 focuri de avertisment, fara a rezulta victime sau pagube materiale. Barbatul a fost imobilizat, incatusat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

