- Polițiștii au fost sesizați vineri, in jurul orei 17.00, prin apel 112, cu privire la faptul ca un barbat, din comuna Garoafa, ar fi fost gasit spanzurat intr-o anexa a locuinței sale de catre un vecin. Ajunși la fața locului, oamenii legii au constatat ca este vorba despre un barbat…

- Alerta cu bomba in centrul orașului Drochia. Un barbat a sunat la poliție și a anunțat ca liceul Bogdan Petriceicu Hasdeu este minat. In scurt timp, la fața locului au intervenit fortele de ordine și salvatorii.

- Daniel Zamfir este omul care a luptat pentru ca romanii sa fie liberi, adica i-a ajutat pe oamenii striviți de datorii sa poata sa-și duca liniștiți traiul mai departe. S-a razboit cu bancile, a fost atacat crunt doar-doar o va lasa mai moale cu demersurile sale și iata ca a ieșit invingator. Chiar…

- Acțiunile polițiștilor de la Rutiera au inceput luni și s-au incheiat vineri dimineața. Numai in noaptea de joi spre vineri oamenii legii au intocmit doua dosare penale unor șoferi prinși ca au incalcat legea. Primul dintre ei a fost depistat la Satchinez. Are 47 de ani și in momentul…

- Madalin Boerica, in varsta de 24 de ani, din Craiova, a fost retinut pentru 24 de ore si este acuzat de talharie. Tanarul a jefuit vineri seara o casa de pariuri din centrul orasului si a furat suma de 7000 de lei.

- Mai multe gospodarii de pe raza localitaților Dumbraveni și Tamboiești au fost sparte in cursul saptamanii trecute, de catre un grup de indivizi certați cu legea. Potrivit unor surse locale, hoții ar fi sustras din gospodariile respective mai multe ustensile de gradinarit, roți de mașina, spaliere pentru…

- NEWS ALERT Ioan Bene, retinut in Italia. Exista sanse sa-si ispasesca pedeapsa in peninsula Omului de afaceri Ioan Bene, dat in urmarire internaționala pentru ca s-a sustras incarcerarii dupa ce a fost condamnat definitiv pentru fapte de corupție, a fost gasit in Italia. Conform reprezentantilor…

- La aceasta ora, polițiștii Secției 1 Ploiești efectueaza 3 percheziții la domiciliile unor persoane banuite de furturi din auto. La data de 27 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție nr. 1 Ploiești efectueaza 3 percheziții la domiciliile unor persoane banuite de furt.…

- Politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos l-au retinut pe un tanar din comuna ce a fost depistat conducand un autoturism fara a poseda permis de conducere. La controlul politistilor, tanarul a prezentat un permis fals de conducere. La data de 24 februarie 2018, in jurul orei 19.45, politistii…

- Un barbat din Timisoara care a renuntat la viata de vagabond si si-a gasit serviciu are poprire pe salariu pentru recuperarea de catre Fisc a 44.000 de lei, bani acumulati in contul sutelor de amenzi care i-au fost date fara discernamant de oamenii legii in cei zece ani traiti pe strada.

- Un echipaj din cadrul Biroului Rutier Craiova, in timp ce se afla pe 19 februarie in serviciul de patrulare pe strada A. I. Cuza , a observat in trafic un autoturism 4×4, care se deplasa din direcția bloc S200 spre ...

- Doi politisti au ajuns vedete pe internet dupa ce au oprit pe un drum national sa ajute doua femei care facusera pana la masina. Oamenii legii au oprit autospeciala si s au apropiat de masina stationata pe marginea drumului pentru a acorda ajutor soferitei. Gestul celor doi politisti a fost apreciat…

- Un moldovean in varsta de 34 de ani a fost reținut de catre polițiștii din Padova. Acesta avea ascuns in microbuzul pe care il conducea aproape 90 de kg de droguri, scrie stirilocale.md.Barbatul se afla la volanul unui microbuz cu numere de inmatriculare romanești.

- In cadrul unor actiuni speciale de investigatii, angajatii Directiei de Politie Chisinau au retinut in flagrant delict o femeie de 36 ani, in momentul primirii unui colet transmis din Italia. Conform informatiilor speciale obtinute de catre politisti, in coletul cu produse alimentare primit de catre…

- Povestea unui cersetor din Suedia care umbla la el cu o suma uriasa de bani face inconjurul lumii. Oamenii legii au fost socati sa constate ca acesta avea asupra lui in jur de 6 milioane de coroane suedeze, echivalentul a peste 600.000 de euro

- Daca ai o problema in comuna doljeana Carcea si vrei sa ajungi la Postul de Politie, usa este inchisa cu lacatul. Oamenii din localitate sustin ca normal ar fi ca un om al legii sa asigure permanenta la Postul de Politie non-stop.

- Doi polițiști din Galați care au fost chemați sa aplaneze un conflict au fost agresați de mai mulți indivizi de etnie roma. Oamenii legii au fost nevoiți sa foloseasca forța ca sa ii duca la secție pe scandalagii. 3 dintre ei au fost reținuți pentru ultraj.

- Intamplare ca-n filme pentru un dentist din Capitala. Barbatul a fost amendat de Politie cu 10.000 de lei pentru ca i-a fost spart cabinetul stomatologic. Medicul a raportat furtul la politie a oferit drept dovezi imaginile surprinse de camerele de supraveghere, dar a fost tras la rasoundere dintr-un…

- Luni, 12 februarie, politistii au intervenit la peste 2.000 de evenimente sesizate prin 112. Au fost aplicate peste 8.000 de sanctiuni contraventionale si constatate 879 de infractiuni. Peste 11.000 de politisti au actionat in toata tara, organizand 279 de actiuni punctuale. Au intervenit la 2.498 de…

- Fostul premier Victor Ponta a ieșit la atac dupa declarațiile recente ale ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Acesta susține intr-o postare pe Facebook ca, prin efectele produse de aplicarea Legii salarizarii si a masurilor fiscale aprobate de coalitia de guvernare, „PSD-ul confiscat de Dragnea…

- Doi ofițeri de investigație din cadrul Inspectoratului de Poliție Singerei au fost reținuți de CNA, dupa ce ar fi pretins 5.000 de euro sub pretextul ca au influența asupra angajaților Centrului Național Anticorupție.

- De la fuziune la razboiu a fost un singur pas in cazul PMP și UNPR, iar lupta in instanța dintre cele doua formațiuni dureaza deja de mai multe luni. Reprezentanții UNPR contesta fuziunea cu partidul lui Basescu, procesul fiind in acest moment la Curtea de Apel București.Urmatorul termen in…

- Nelu Marian Anghel, unul dintre invitatii Simonei Gherghe, a fost prins de politisti in timp ce viola o minora pe care o mai abuzase si in trecut, fapta pentru care fusese condamnat la sase ani de inchisoare cu suspendare.

- Polițiști din cadrul Secției 6 Craiova au efectuat, ieri dupa amiaza semnal regulamentar de oprire unui autoturism, pe strada Banul Stepan, insa barbatul aflat la volan nu a oprit la semnal. Oamenii legii au pornit in urmarirea acestuia pe strazile ...

- Barbatul care si-a injunghiat mortal fosta sotie, directoare a unei gradinite private din Capitala, a fost retinut vineri seara pentru 24 de ore, el urmand sa fie prezentat sambata instantei cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.Femeia, care in urma incidentului a fost gasita…

- La patru luni de la furtuna care a facut prapad in Timișoara, dar și in multe localitați din județ, ancheta oamenilor legii pentru in cazul morții tanarului de 24 de ani pe Calea Lugojului e in toi. Reamintim ca tanarul a fost strivit de poarta amplasata la intrarea in municipiu, in condițiile in care…

- Primul dintre barbați, cel de 61 de ani, a fost oprit in trafic joi seara, la Timișoara. Polițiștii de la Secția 2 au fost cei care l-au tras pe dreapta și i-au cerut documentele la control. Șoferul nu avea carnet de conducere, iar in timpul verificarilor oamenii legii au aflat ca permisul i-a fost…

- La data de 25 ianuarie a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Orasului Cimpeni, sprijiniti de politistii Sectiei 9 Politie Rurala Cimpeni l-au identificat si retinut pe un tanar de 24 de ani, din comuna Bistra, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii. Tanarul…

- Inspectoratul Național de Patrulare s-a autosesizat in baza unei postari publicata pe o rețea de socializare, in care un barbat menționeaza ca a avut un conflict cu un alt șofer in timp ce se deplasa pe strada Grenoble din capitala, in seara zilei de 23 ianuarie curent, noteaza NOI.md. In timpul discuțiilor,…

- Serie de anchete la spitalul din Pucioasa, dupa ce un medic a fost acuzat de comportament agresiv. Rudele unei paciente care susțin ca doctorul le-ar fi agresat verbal și fizic, au depus plangere și la Colegiul Medicilor. Poliția investigheaza cazul.

- O fetita de 1 an si 7 luni si tatal ei au fost loviti sambata seara pe trecerea de pietoni din cartierul Brazda lui Novac. Soferul a fugit de la locul accidentului si este cautat de oamenii legii de doua zile.

- Ieri, 84 de politisti tulceni au actionat pe drumurile europene, nationale si judetene pentru sprijinul in ceea ce priveste persoanele aflate in dificultate, accidentele rutiere sau autovehiculele care au ramas inzapezite pe raza judetului Tulcea.Potrivit IPJ Tulcea, au fost inregistrate 109 apeluri…

- O politista de la Politia Locala din Ploiesti a fost acrosata cu masina de un sofer oprit de oamenii legii in trafic. Barbatul a refuzat sa coopereze cu oamenii legii si a demarat in viteza.

- Aproximativ 180 de politisti au actionat, pe 16 ianuarie, pe raza judetului Ialomita, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au fost organizate 8 actiuni si s-a intervenit la 27 de evenimente, toate fiind sesizate prin 112.

- Potrivit oamenilor legii, sirul infractional a inceput in 15 ianuarie, in jurul orei 1.45, cand politistii din Otelu Rosu au fost sesizati, prin 112, despre faptul ca pe DN 68, la Voislova, a avut loc un accident rutier, soldat cu pagube materiale, iar faptasul a parasit locul accidentului.…

- In plin scandal provocat de agentul suspectat de pedofilie, Politia Romana scoate la concurs 770 de posturi de politisti si personal contractual. IPJ Calarasi are disponibile 17 posturi de politisti si 4 de personal contractual, majoritatea de specialisti.

- Oamenii legii – politisti si jandarmi – au descins, miercuri, la mai multe adrese de pe raza judetului Prahova. Actiunea face parte din cercetarile ce se fac intr-un caz in care reprezentantii legii au banuieli in privinta savarsirii unor furturi – fie din locuinte, fie din sediile unor societati comerciale.…

- Noapte agitata pentru politistii lugojeni care au fost nevoiti sa alerge nu mai putin de 15 kilometri pentru a pune mana pe un tanar. Barbatul se afla la volanul unui autoturism inmatriculat in Bulgaria, pe strada Ion Luca Caragiale din Lugoj cand politistii i-au facut semn sa traga pe dreapta. Individul…

- Politistii au aplicat aproape 200 de sanctiuni contraventionale, iar in urma actiunilor si interventiilor efectuate au constatat 20 de infractiuni. Acestia au intervenit la 29 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112.

- Aproximativ 300 de politisti, cu peste 100 de autospeciale de serviciu vor fi la datorie, in noaptea de Anul Nou, pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente care ar putea afecta siguranta cetatenilor.

- Polițiștii timișeni au organizat mai multe acțiuni pentru siguranța comunitații. In doar trei zile oamenii legii au constatat 47 de infracțiuni, fiind aplicate 259 de amenzi (66 dintre ele fiind pentru incalcarea normelor de conviețuire sociala), iar 17 șoferi au ramas temporar fara permis. Totodata,…

- Oamenii legii au efectuat 11 perchezitii soldate cu retinerea a trei persoane din Chisinau cu varsta de 19, 23 si, respectiv, 26 de ani. Acestia comercializau droguri etnobotanice si marijuana hidroponica pe teritoriul Capitalei. Doi dintre ei au fost anterior condamnati pentru infractiuni analogice…

- Un accident rutier mortal a avut loc, luni dupa-amiaza, pe Calea Baciului, Din Cluj-Napoca.Din primele informații, cel puțin trei autoturisme au fost implicate, iar incidentul a fost cauzat de un șofer care circula cuj viteza excesiva. Conform oamenilor legii, acesta ar fi pierdut…

- Presedintele domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 22 decembrie, decretul pentru promulgarea Legii prevenirii. Oamenii de afaceri au avertizat, insa, ca modificarile aduse au facut ca legea sa fie o forma fara fond.

- Mai multi politisti au criticat, pe Facebook, clipul distribuit de ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu si de PSD Craiova, in care se arata ca se afirma ca „politia incompetenta“ poate condamna oameni nevinovati daca vrea sa gaseasca „un tap ispasitor“ si nu adevaratii faptuitori. Oamenii legii spun…

- Joi, 14 decembrie, in jurul orei 13:10, polițiști din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla, Postul de Poliție Comunal Sanmartin, au depistat un barbat de 74 ani, din Gherla, pe DJ 161 D, pe raza comunei Sinmartin, jud. Cluj, care transporta cu un atelaj hipo, cantitatea de 1,30 m 3 material lemnos…

- Un barbat de 66 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de politisti si de padurarii de la Ocolul Silvic Dealul Negru in timp ce taia arbori dintr-o padure de pe raza comunei Budacu de Jos. In plus, oamenii legii i-au confiscat si unealta folosita pentru taierea copacilor. Potrivit IPJ…

- Medicii de familie timișeni solicita pacienților sa fie solidari in aceasta perioada in care intampina numeroase probleme. Reinnoirea anuala a relației cu Casa de Sanatate este pusa sub semnul intrebarii din cauza modificarilor legislative, a netransmiterii in teritoriu de la centru a noilor dispoziții…