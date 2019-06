Polițistă însărcinată, agresată în timpul unei intervenții Potrivit Poliției Argeș, membrii unei familii din Vulturești s-au luat la cearta, iar o femeie a leșinat, astfel ca a fost chemata ambulanța. La fața locului a mers și o patrula din cadrul Secției de Poliție Rurala Hartiești, formata dintr-un polițist și o polițista, transmite Mediafax. In timp ce i se acordau ingrijiri medicale persoanei care a leșinat, o alta femeie a incercat sa urce in ambulanța pentru a o lovi pe cea care primea ingrijiri medicale. „Polițista a impiedicat agresiunea, asigurand securitatea echipajului medical și a femeii care solicitase ingrijiri medicale",… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

