- Postarea Andradei Voicu pe pagina ei de Facebook: „Romania asta a noastra, poate fi adusa pe linia de plutire, insa nu se vrea. Exemplu: eu, un simplu agent de politie, daca muream anul trecut, era simplu. Imi facea mama pomenirea si ma duceam dracu' in mormant, cu toate gandurile si vorbele nerostite.…

- Polițista din Pașcani, care s-a plans de mașinile MAI și care a postat recent o poezie critica la adresa sistemului, a anunțat pe Facebook ca este cercetata disciplinar de conducerea IPJ Iași. Ea spune ca sistemul din care face parte „iți pune pumnul in gura in momentul in care vrei sa vorbești”. In…

