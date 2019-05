Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 19 ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul fara permis dupa ce politistii rutieri l-au depistat conducand un autovehicul pe un drum european si apoi pe o strada din Braila.

- Fapta de ultraj imputata unui sofer care a lovit cu masina un politist local a fost filmata. Agentul a obtinut certificat medico-legal care atesta ca are nevoie de cinci zile de ingrijiri medicale.

- Un șofer cu permisul de conducere anulat a fost protagonistul unei urmariri in trafic, dupa ce nu a respectat semnalul regulamentar de oprire al politiștilor. Incidentul s-a petrecut luni la pranz, pe un drum din comuna Horodnic de Jos. Un echipaj din cadrul Sectiei de Politie Rurala Marginea a ...

- Un politist de la Brigada Rutiera a fost lovit de o masina in timp ce dirija circulatia. Accidentul s-a petrecut miercuri dimineața intr-o intersectie din Oradea. Potrivit comisarului IPJ Bihor Alina Dinu, agentul de poliție dirija traficul rutier in momentul in care a fost accidentat de un barbat…

- Oamenii legii din cadrul Poliției Rupea au depistat in trafic un barbat in varsta de 34 ani, care a condus un autoturism pe strada Republicii din orașul Rupea, cu permis falsificat. ,,Conducatorului auto i-au fost solicitate, pentru control, documentele personale, ocazie in care acesta a prezentat …

- In perioada 16 17 februarie 2019, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta au constatat 3 infractiuni conducere autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice, conducator auto cu permisul suspendat, exploatarea cersetoriei , au depistat 2 minori semnalati disparuti dintr…