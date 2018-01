Polițist urmărit și înjunghiat de clanul Cordunenilor în fața spitalului Un politist din Iasi a fost injunghiat, duminica dimineata, de catre un individ, in urma unui conflict spontan izbucnit intre cei doi, intr-un club din oras. Ulterior, acesta a fost urmarit si injunghiat in fata spitalului, potrivit mediafax.ro Politistul iesean a ajuns la spital, duminica, dupa ce a fost injunghiat intr-un club. Barbatul in varsta de 33 de ani, angajat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi se afla in timpul liber, iar in noaptea de sambata spre duminica, a mers intr-un club alaturi de prietena lui. „Din informatiile detinute pana in prezent reiese ca este vorba despre… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

