Traficul din Timișoara, în fața unor noi blocaje

Au început, la nivelul Primăriei Timișoara, pregătirile pentru corelarea lucrărilor din oraş, având în vedere proiectul regional de dezvoltare a ... The post Traficul din Timișoara, în fața unor noi blocaje appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]