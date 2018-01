Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru de Interne Petre Toba a declarat vineri ca seful IGPR, Bogdan Despescu, si seful Serviciului Omoruri, Radu Gavris, nu sunt vinovati in cazul agentului acuzat de pedofilie, sustinand ca politistii si cetatenii sunt cei care au de suferit in urma scandalului izbucnit la Ministerul de…

- Petre Toba, fostul sef al Politiei Romane, a declarat, vineri, ca Bogdan Despescu, inspectorul sef IGPR, si Radu Gavris, seful Serviciului Omoruri, nu au nicio vina pentru situatia din institutie, mentionand ca politistii si cetatenii sunt cei care au de suferit din cauza imaginii create.

- Sindicatul National al Agentilor de Politie face apel catre premierul Mihai Tudose “sa puna capat jocurilor politice care se fac acum, la vedere, pe spatele unei crize fara precedent cu care se confrunta meseria de politist”, cerandu-i o decizie cat mai curand posibil legata de conducerea Politiei Romane.…

- "Politia Romana nu este la cheremul nimanui. Daca politicul nu este capabil, lasati politistii competenti si onesti sa-si aleaga conducatorii. Vrem o decizie cat mai curand posibil, sa avem o conducere cu care sa recladim autoritatea Politiei Romane. Noi nu mai asteptam", se arata intr-un comunicat…

- „Am dovada acceptului dat de chestorul Catalin Ionita pentru ocuparea functiei de sef al Politiei Romane in situatia in care premierul ar fi acceptat propunerea de schimbare din functie a lui Bogdan Despescu. Acest acord a ajuns si la domnul premier. Avem documente si vorbe. Acordul a fost semnat…

- Potrivit surselor citate, Catalin Ionita a discutat telefonic miercuri dimineata cu premierul, anuntandu-l pe acesta ca i-a transmis ministrului Carmen Dan ca refuza postul de sef al Politiei Romane, dar si motivele care stau a baza deciziei. "In acest moment ma aflu in anticamera dansei", i-a fi spus…

- Premierul a spus ca Bogdan Despescu i-a prezentat raportul de activitate, care a fost gata in aceasta dimineata. "Am inteles din surse ca noua propunere (Catalin Ionita, propus de Carmen Dan interimar la conducerea Politiei Romane - n.r.) si-a declinat intentia de a ocupa aceasta functie. L-am rugat…

- La o zi de cand Carmen Dan, ministrul de Interne, anuntase ca i-a propus prim-ministrului Tudose schimbarea din functie a primului om din Politia Romana si ca ar avea deja un nume de succesor, in persoana lui Catalin Ionita, Bogdan Despescu s-a prezentat miercuri dimineata la sediul Guvernului. Discutiile…

- Intalnirea cruciala, miercuri dimineata, la Palatul Victoriei! Premierul Mihai Tudose se intalneste cu seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, cel caruia ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a inaintat cerere de demitere. Surse politice sustin ca premierul nu ar dori demiterea sefului Politiei Romane,…

- In mod surprinzator, ministrul Carmen Dan i-a sugerat și șefului Serviciului Omoruri din cadrul Poliției Capitalei sa demisioneze, dupa ce i-a cerut demisia șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu....

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a trimis, marți, premierului Mihai Tudose cererea de demitere din funcție a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu, in urma scandalului iscat de cazul polițistului acuzat de pedofilie. „Așa cum am anunțat am cerut clarificari de la Poliția Romana. Am constatat ca…

- Carmen Dan, șefa de la Interne, a facut, in aceasta seara, la Romania Tv, noi dezvaluiri despre cazul polițistului pedofil, angajat de ani buni in ograda Poliției Rutiere. Mai mult, ministrul de Interne a vorbit, pentru prima data, despre o eventuala demisie a sa, precizand ca ” nu a venit cu mandatul…

- Politistul Marian Godina si fostul sef al BCCOA Alba Iulia, Traian Berbeceanu, s-au declarat solidari cu seful Serviciului Omoruri, din Politia Capitalei, comisarul-sef Radu Gavris, cel care a coordonat echipa care l-a capturat pe pedofilul Eugen Stan, caruia ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a…

- Marian Godina, indemnat sa intervina pentru șeful de la “Omoruri”, dupa ce in urma cu doar cateva ore, Carmen Dan a cerut schimbarea lui Radu Gavriș, in urma unor declarații facute de acesta. Ministrul de Interne, Carmen Dan, cere schimbarea șefului de la ”Omoruri”, Radu Gavriș, cel care a criticat…

- Politistul Marian Godina s-a declarat solidar cu seful Serviciului Omoruri, din Politia Capitalei, comisarul-sef Radu Gavris, cel care a coordonat echipa care l-a capturat pe pedofilul Eugen Stan, caruia ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a cerut „sa faca pasul inapoi“.

- Toate examenele de la Academia de Politie si din scolile de agenti, unde evaluarea psihologica este eliminatorie, pot fi acum contestate, dupa ce ministrul de resort, Carmen Dan, a declarat ca centrul de testari nu are autorizatie, a declarat, marti, pentru Agerpres, Dumitru Coarna, presedintele…

- Potrivit unor surse guvernamentale, premierul ar urma sa aiba o intalnire cu șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu, dupa ce Carmen Dan s-a declarat nemultumita de explicatiile „lacunare” pe care le-a primit in cazul politistului de la Rutiera acuzat de pedofilie. Ministrul de Interne a inaintat și…

- "PENIBIL... Am vazut un ministru cu o prestație lamentabila... Așa cum s-a impamantenit o tradiție paguboasa la MAI, ni s-a servit o "spoiaia" de masuri bombastice legate de un pedofil care a patat iremediabil onoarea Poliției Romane... Se cere demiterea Șefului IGPR și a șefului Serviciului Omoruri...…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a trimis premierului Mihai Tudose propunerea de demitere a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu. Iata ca, un lucru foarte puțijn intalnit, premierul Mihai Tudose amana sa ia o decizie și spune ca va lua o hotarare maine, atunci cand se va intalni și cu șeful Poliției.…

- Premierul Mihai Tudose vrea sa discute cu seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, inainte de a lua o decizie in privinta unei eventuale inlocuiri a acestuia din functie, au declarat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale. Conform surselor citate, intalnirea lui Tudose cu Despescu ar urma…

- Seful Executivului va decide daca semneaza demiterea lui Bogdan Despescu, asa cum a cerut Carmen Dan, abia dupa o intalnire cu acesta, transmite Mediafax.Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat, marti, ca a transmis premierului solicitarea de a il demite pe seful Politiei Romane,…

- Premierul Mihai Tudose vrea sa discute cu seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, inainte de a lua o decizie in privinta unei eventuale inlocuiri a acestuia din functie, au declarat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale. Conform surselor citate, intalnirea lui Tudose cu Despescu ar urma sa aiba loc…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, l-a propus, marti, ca inlocuitor pentru Bogdan Despescu, actualul sef al Politiei Romane, pe Catalin Ionita, care ocupa acum functia de director general al Directiei Generale Anticoruptie (DGA).

- Chestorul Catalin Ionita, seful Directiei Generale Anticoruptie, din Ministerul Afacerilor Interne, va prelua temporar sefia Politiei Romane, pentru un interimat de 6 luni. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a propus destituirea sefului Politiei...

- Șeful Serviciului Omoruri, Radu Gavriș, a explicat intr-un interviu pentru Digi 24 despre posibilele efecte ale modificarilor Codurilor penale și a atras atenția ca aceste modificari ar duce la desființarea multor dosare penale in care sunt investigate fapte cu violența, iar criminalii, violatorii vor…

- Carmen Dan s-a declarat total nemultumita de explicatiile date de oficialii Politiei Romane in cazul agentului de la Rutiera acuzat de pedofilie și a anunțat ca a cerut schimbarea din functie a sefului IGPR, Bogdan Despescu. „Am cerut clarificari de la conducerea Politiei Romane. Am constatat ca a facut…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, anunța ca a transmis premierului solicitarea de a il demite pe seful Politiei Romane, Bogdan Despescu. Ministrul este total nemultumit de explicatiile pe care le-a primit din partea Politiei Romane in cazul politistului0-pedofil si considera insuficiente masurile...

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat, marti, ca a transmis premierului solicitarea de a il demite pe seful Politiei Romane, Bogdan Despescu. Cauza, explicatiile lacunare privind mentinerea in sistem a politistului suspectat de pedofilie, informeaza Mediafax."Am transmis ...

- "Aștept ca șeful Serviciului Omoruri sa faca un pas in spate. Aștept sa faca acest pas in spate și seful de la Control Intern din cadrul Brigazii Rutiere. Aștept ca toți cei care vor fi evidențiați sa se pregateasca sa plece," a spus Carmen Dan. Ministrul Afacerilor Interne spune de asemenea…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat, marti, ca a transmis premierului solicitarea de a il demite pe seful Politiei Romane, Bogdan Despescu. Cauza, explicatiile lacunare privind mentinerea in sistem a politistului suspectat de pedofilie. “Am transmis premierului propunerea de ...

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat, marti, ca a transmis premierului solicitarea de a il demite pe seful Politiei Romane, Bogdan Despescu. Cauza, explicatiile lacunare privind mentinerea in sistem a politistului suspectat de pedofilie.

- Scandalul declansat in Politia Romana dupa descoperirea pedofilului din lift nu a ramas fara urmari. Astfel, asa cum era de asteptat, acest episod s-a lasat cu serioase schimbari. Primul care isi va pierde postul este chiar seful Politiei Romane, Bogdan Despescu. Ministrul Internelor, Carmen Dan…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a trimis premierului Mihai Tudose propunerea de demitere a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu.”Am cerut cateva clarificari de la conducerea Poliției Romane. Am constatat ca Poliția Romana a facut o informare foarte rapida rin cadrul IGPR. Niciun…

- "Așa cum am anunțat am cerut clarificari de la Poliția Romana. Am constatat ca foarte rapid, Poliția Romana a facut o informare in cursul serii trecute. Am vazut ca aceasta informare a vizat comportamentul de la serviciu al polițistului acuzat de pedofilie. Am constatat ca nici un șef din Poliție…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat marti ca seful Serviciului Omoruri din Politia Capitalei, Radu Gavris, nu avea mandat sa faca declaratii publice in legatura cu modificarile aduse Codurilor penale, subliniind ca politistii trebuie sa se tina departe de sfera...

- Marți, 19 decembrie, Carmen Dan a fost intrebata despre declaratiile unui sef din Politia Romana cu privire la efectele negative ale modificarii Codurilor penale. 'Eu sunt senator, voi fi in Parlament, voi participa atat la dezbateri, cat si la vot. Faptul ca un sef din Politia Romana a iesit…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat marti ca seful Serviciului Omoruri din Politia Capitalei, Radu Gavris, nu avea mandat sa faca declaratii publice in legatura cu modificarile aduse Codurilor penale, subliniind ca politistii trebuie sa se tina departe de sfera politica. Prezenta marti la "Gala…

- Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Carmen Dan, a spus, marti, referitor la cazul fetei care a fost agresata la statia de metrou Costin Georgian de o femeie care, ulterior, a omorat o fata dupa ce a impins-o in fata trenului intr-o alta statie, ca procedurile au fost respectate de politisti, insa este…