- * Ministrul de Interne, Carmen Dan, a afirmat ca va da "lamuriri cat de curand" in legatura cu declaratia premierului Mihai Tudose la adresa ei. Tudose a afirmat miercuri ca, "daca va fi lasata", Carmen Dan isi va da demisia din functia de ministru al Afacerilor Interne. * Ancheta efectuata…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a explicat de ce Parchetul General a preluat cauzele in care este vizat politistul Eugen Stan, Lazar precizand ca Sectia de Urmarire Penala si Criminalistica are "resurse mult mai bine pregatite pentru un astfel de caz".

- Ancheta efectuata de Sectia de Urmarire Penala din cadrul Parchetului General va clarifica toate aspectele puse in discutie in cazul politistului Eugen Stan, inclusiv cele privind modul in care au fost instrumentate anterior cazurile de pedofilie, a afirmat, joi, procurorul general Augustin Lazar.…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5 susține ca agenții Secției 18 Poliție au ascuns calitatea de polițist a lui Eugen Stan și au propus clasarea unei plangeri depuse impotriva lui de catre o femeie, care a reclamat faptul...

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: FRATICA DRAGOMIR FLORIN, la data faptelor primar al comunei Bradu, judetul Arges, pentru savarsirea…

- Profesorul Mihai Lucan a ajuns luni dimineata la Sectia 17 Politie din Bucuresti, unde este obligat sa se prezinte de doua ori pe saptamana, in cadrul controlului judiciar. El a fost intrebat despre noile acuzatii, cele de tentativa de omor, aduse de procurorii DIICOT dupa ce ar fi sectionat…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a mai multor inculpați, pentru fapte de corupție. ȚINCU ION, la data faptelor director al Directiei Generale de…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: ȚINCU ION, la data faptelor director al Directiei Generale de Politie Locala si Control din cadrul…

- Actul normativ, adoptat saptamana trecuta de Camera Deputatilor, a primit marti seara raport favorabil din partea Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, dupa analizarea amendamentelor formulate de senatori. Printre cele mai importante modificari aduse de comisie se numara…

- Au votat in favoarea raportului 12 de deputati, iar doi deputati au votat impotriva. Parlamentarii comisiei nu au adus modificari capitolului referitor la Inspectia Judiciara, proiectul ramanand in linii generale in forma adoptata de Camera Deputatilor. Astfel, Inspectia Judiciara functioneaza…

- Sectia pentru procurori a CSM a anulat, luni, actiunea disciplinara formulata de Inspectia Judiciara fata de procurorii Marius Bogdan Bulancea, Paul Silviu Dumitriu si Jean Nicolae Uncheselu de la Directia Nationala Anticoruptie, pe motiv de incalcare a dispozitiilor procedurale.Pe 6 septembrie,…

- Parchetul General face noi precizari despre dosarul Revoluției. Magistrații susțin , intr-un comunicat de presa, ca au facut pași mari in aceasta cauza și ca, fara precedent, ” fost identificata, inclusiv prin probe testimoniale, sursa sunetului cu efect de panica (emis la data de 21 decembrie 1989,…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, impreuna cu politistii din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Prahova - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, au efectuat marti un numar de 16 perchezitii domiciliare la locuintele unor persoane banuite…

- "Procurori din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 22 noiembrie, a lui Stefan Madalin Bucataru, ofiter de politie in cadrul IGPR - Directia de Investigare a Criminalitatii…

- Raportul intocmit de Inspectia Judiciara ca urmare a controlului efectuat la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) a fost aprobat de Sectia pentru Procurori a CSM, constatandu-se ca managementul unitatii de parchet a fost unul eficient, potrivit unor

- Procurorul care instrumenteaza noul dosar al lui Liviu Dragnea este Alexandra Carmen Lancranjan, de 32 de ani, din Teleorman, din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie.Conform realitatea.net, experienta profesionala a…

- Raportul inspectorilor judiciari a fost transmis CSM in cursul zilei de 9 noiembrie. Surse judiciare au precizat ca, in cadrul controlului, nu au fost inregistrate incidente. In urma verificarilor efectuate la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), inspectorii…

- Parchetul General a inchis dosarul legat de inregistrarile cu Laura Codruța Kovesi , deschis in urma sesizarii DNA dupa ce acestea au aparut in presa. Parchetul General a clasat dosarul legat de inregistrarile cu Laura Codruța Kovesi, deschis in iunie 2017, atunci cand DNA a sesizat Parchetul General…

- Procurorii DNA de la Secția de combatere a corupției l-au trimis in judecata, sub control judiciar, Alexandru George Popescu, avocat in Baroul București, pe care il acuza de trafic de influența. In rechizitoriul transmis judecatorilor de la Curtea de Apel București procurorii DNA arata ca in cursul…

- Nicoleta Rhfir, procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, fost inspector la Inspectia Judiciara, isi va continua activitatea la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti. Evidenta nominala a procurorilor detasati membri cu activitate permanenta CSM numiti inspectori CSM…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat vineri, la CSM, ca raportul de control intocmit de Inspectia Judiciara contine foarte multe mentiuni nereale, eronate sau chiar contradictorii, aratand ca este "total neadevarat" ca au crescut cu 87% achitarile in dosare. "Am constat ca…