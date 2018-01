Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Coarna, Liderul Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, impreuna cu un criminalist cu mulți ani in spate au fost invitați in emisiunea "Xtra Night Show", de pe Antena 1.

- Luni, 8 ianuarie, purtatorul de cuvant al MAI, comisar-sef de politie Monica Dajbog, a sustinut o declaratie de presa. Redam in continuare continutul acesteia: 'Timp de 48 de ore, conducerea MAI a evitat sa intervina si sa comenteze in vreun fel stadiul investigatiei pentru prinderea agresorului din…

- "Nu ma pricep in munca de politie. Poate e prea tarziu, poate e prea repede. Nu stiu sa va spun. (...) Nu cred ca la orice greseala dintr-un minister trebuie sa isi dea demisia ministrul, pentru ca nu el a facut toate procedurile care sunt, probabil, de ani de zile. Sunt reguli, sunt lucruri care…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, asteapta explicatii pana miercuri de la conducerea Politiei Romane in legatura cu testarile psihologice la care a fost supus politistul, a declarat purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog. Ea a mai spus ca ministrul Carmen Dan apreciaza necesara o evaluare…

- Contactat de redactorii DC News, Dumitru Coarna a facut urmatoarele declarații: „Ce va pot spune cu certitudine este ca informația a plecat de la Brigada de Poliție Rutiera, de la colegii lui de acolo. Cand au avut convingerea ca este vorba despre Stan Eugen, au mers sa informeze ofițerul care se…

- Pedofilul care a agresat, vineri dimineața, doi copii intr-un lift din cartierul Drumul Taberei, din București, a fost prins de polițiști dupa ce o colega a alertat anchetatorii. Pedofilul a fost dat pe mana polițiștilor de o colega de-a sa care duminica, in jurul orei 17:30, a sunat și a spus ca barbatul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a cerut sefului Politiei Române sa raspunda, pâna miercuri, cât de serioase si de riguroase au fost testarile psihologice în cazul politistului de la Brigada Rutiera banuit de pedofilie, ce calificative profesionale a primit acesta în…

- Agentul care lucra in cadrul Brigazii Rutiere, si-a recunoscut faptele in timp ce era audiat. Dupa ce le-a declarat ofiterilor de la Serviciul Omoruri ca in plac copiii, Eugen Stan a mai facut o marturisire-bomba! Potrivit lui Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului…

- Suspectul de pedofilie si-a recunoscut fapta, potrivit liderului Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual, Dumitru Coarna, care a adaugat ca ar mai fi existat o fapta comisa in 2015 de acelasi barbat. "Era soferul unui sef de serviciu (din Brigada Rutiera - n.r.),…

- Barbatul care a agresat, vineri dimineata, doi copii in liftul unui bloc din Bucuresti a fost prins de politisti luni dimineata. El este politist in cadrul Brigazii Rutiere a Capitalei, iar la audieri a recunoscut faptele. Barbatul ar fi fost recunoscut de catre colegii sai si astfel s-a…

- Siguranta cetateanului nu este o prioritate pentru acest Guvern, puteti muri linistiti pe strada, a declarat miercuri Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC), la iesirea de la discutii cu reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne.

- Federația Sindicatelor naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual din Romania protetseazam miercuri, fața de proasta finanțare a sistemului, dar și de transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat și de neplata miilor de ore suplimentare. Dumitru Coarna, președinte SNPPC,…

- Procurorii bistriteni au anuntat luni ca, au deschis un dosar penal pe numele celor doi politisti implicati in incidentul care a avut loc in seara zilei de 8 decembrie la Singeorz Bai, cand unul dintre oamenii legii, care au intervenit intr-un scandal care a izbucnit in curtea unui service auto din…

- Președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, Dumitru Coarna, o critica dur pe ministrul de Interne, Carmen Dan. Motivul? Dupa atacul cu sabie asupra unui ofițer SAS, ministrul de Interne ar fi readus in discuție ideea pachetului legislativ privind intarirea autoritații…

- Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual, o critica pe Carmen Dan pentru ca, dupa atacul cu sabie asupra unui ofiter SAS, ministrul de Interne a readus in discutie ideea pachetului legislativ privind intarirea autoritatii politistului. „Speta pe…

- Dumitru Coarna, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, o critica pe Carmen Da, pentru ca, dupa atacul cu sabie asupra unui ofițer SAS, ministrul de Interne a readus în discuție ideea pachetului legislativ privind

- Un jandarmul baut a provocat un accident in lanț in București. In urma accidentului, doua persoane au fost ranite ușor, iar șapte mașini au fost avariate. Procurorii militari fac cercetari pentru vatamare corporala si conducere sub influenta bauturilor alcoolice in cazul jandarmului care conducea baut…

- Dumitru Coarna, liderul Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din Romania, a comentat prevederile legislative care dau posibilitatea poliției de a aplica amenzi chiar și de 850 de euro pentru contravenții precum plimbarea cațelului pe locul din dreapta fața, pentru geamuri…

- Comisarul Constantin Ilea a ajuns in fruntea Inspectoratului de Poliție Județean, insa nu este titular. Propunerea a venit din partea inspectorului șef al Inspectoratului General al Poliției Romane și a fost aprobata de Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne. Read More...

- Deficitul de personal a fost una dintre temele discutate, joi, in judetul Brasov, de ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, cu inspectorii sefi de politie din tara, ministrul subliniind ca in anul 2018 se vor incadra doua promotii de agenti, precum si ofiterii care termina Academia de Politie…

- Pe inregistrare se observa cum soferul evita in ultimul moment impactul frontal cu un tramvai care venea din sens opus. "Este foarte bine ca au identificat autocarul, cei de la Jandarmi fac verificari sa vada cine l-a condus si trebuie sa vedem probationat ca sa nu sanctionam un om nevinovat,…

- Sindicatul National al Agentilor de Politie din Romania a transmis o scrisoare catre ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, prin care cere construirea unui spital pentru agentii de politie si familiile acestora."Prin intermediul sesizarilor primite din partea membrilor Sindicatului National al Agentilor…

- Anunțul a fost facut de Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual din Romania si membru al CES. Sedinta extraordinara a Guvernului pentru adoptarea noilor prevederi fiscale programata pentru vineri la ora 14.00 a fost amanata pentru luni. Masurile…

- Proiectul de modificare a Codului Fiscal a primit aviz negativ din Consiliului Economic si Social (CES), organism consultativ al Parlamentului si al Guvernului Romaniei, a declarat vineri, Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual din Romania si ...

- Consiliul Economic si Social (CES) a dat un aviz negativ la anunțatele modificari fiscale. ”Nu suntem de acord cu tot ce înseamna acel pachet legislativ din Codul Fiscal si, în mod special, cu transferul de contributii, pentru ca acolo e toata…

- Consiliul Economic si Social (CES) este un organism consultativ al Parlamentului si al Guvernului Romaniei. „Nu suntem de acord cu tot ce inseamna acel pachet legislativ din Codul Fiscal si, in mod special, cu transferul de contributii, pentru ca acolo e toata povestea de fapt - transferul…

- Consiliul Economic și Social, organism consultativ al Parlamentului și al Guvernului Romaniei, a avizat negativ proiectul Cabinetului Tudose de modificare a Codului fiscal, inclusiv propunerea de trecere a contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Decizia CES - din care fac parte…

- Intrebat daca din dispozitivul de insotire al ministrului Afacerilor Interne putea lipsi un motociclist, fostul sef al Politiei Rutiere a spus: "Da, cred ca da. Daca mai ai un pic de omenie. E ca si cum ai tine un agent in strada, pe vremea asta, sa dirijeze de la 8 la 4. Putea sa fie sanctionat…

- Fostul sef al Politiei Rutiere Lucian Dinita, audiat marti de procurorii DNA, în dosarul privind moartea politistului Bogdan Gigina, în care este cercetat Gabriel Oprea, a precizat ca din dispozitivul de însotire ar fi putut lipsi motociclistul, potrivit Mediafax. Întrebat…

- Procurorii continua cercetarile! Lucian Dinița, fost șef al Poliției Rutiere, s-a prezentat marți la sediul DNA pentru a fi audiat in dosarul Gigina. Amintim ca la DNA s-a prezentat astazi și fostul șef al Poliției Romane, Petre Toba.In seara de 20 octombrie 2015, in jurul orei 19.00, agentul…