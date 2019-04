Stiri pe aceeasi tema

- Un politist din Vaslui este obligat sa plateasca 1.000 lei drept daune morale, alaturi de IPJ Vaslui, unui hot pe care omul legii l-a prins in flagrant, in timpul liber, si, pentru ca nu avea catuse, l-a legat cu cureaua de la pantaloni. Decizia nu e definitiva, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit…

- Un polițist este obligat sa plateasca 1.000 lei drept daune morale unui hoț pe care omul legii l-a prins in flagrant, in timpul liber, și, pentru ca nu avea catușe, l-a legat cu cureaua de la pantaloni. Decizia nu e definitiva. Potrivit portalului instanțelor, magistrații Tribunalului Vaslui au decis…

- Un politist din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Vaslui va trebui sa achite suma de 1.000 de lei drept daune morale Politist obligat sa plateasca daune morale unui barbat pe care l-a prins la furat imaginea aparand in presa locala. Barbatul, care a considerat ca i-a fost incalcat…

- Un politist din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului IPJ Vaslui va trebui sa achite suma de 1.000 de lei drept daune morale unui barbat pe care l a prins in flagrant in timp ce acesta fura dintr un magazin, iar apoi s a fotografiat cu el, imaginea aparand in presa locala, informeaza Agerpres.roBarbatul,…

- Judecatorii Tribunalului Vaslui au luat o decizie fara precedent, obligand un politist sa despagubeasca un tanar prins dupa comiterea unui furt. Motivul: i-a lezat dreptul la imagine. Alexandru Malancus, agent in cadrul Politiei Rutiere Vaslui, va intra in istoria Politiei ca fiind primul politist obligat…

- In iulie 2017, in timp ce se afla detașat in misiune pe o plaja din Bulgaria, a observat cum un baiețel in varsta de 11 ani se sufoca și a intervenit prompt, scoțandu-i un sambure de piersica din gat, scrie

- Caz incredibil in Vaslui, unde un polițist a reușit „performanța” de a fi obligat sa achite daune morale hoțului pe care il prinsese in flagrant. Revoltat ca i s-ar fi stricat imaginea, hoțul a cerut despagubiri in instanța.

- CERERE… Tupeul de care da dovada fiul unui afacerist din Vaslui, prins dupa ce a furat dintr-un magazin de catre un politist aflat in timpul liber, pare de domeniul ridicolului. Astfel, Iulian Morariu a dat in judecata politistul si IPJ Vaslui si a cerut 100.000 de euro, drept daune morale. Cererea…