- Judecatorii Tribunalului Vaslui au luat o decizie fara precedent, obligand un politist sa despagubeasca un tanar prins dupa comiterea unui furt. Motivul: i-a lezat dreptul la imagine. Alexandru Malancus, agent in cadrul Politiei Rutiere Vaslui, va intra in istoria Politiei ca fiind primul politist obligat…

- In iulie 2017, in timp ce se afla detașat in misiune pe o plaja din Bulgaria, a observat cum un baiețel in varsta de 11 ani se sufoca și a intervenit prompt, scoțandu-i un sambure de piersica din gat, scrie

- Caz incredibil in Vaslui, unde un polițist a reușit „performanța” de a fi obligat sa achite daune morale hoțului pe care il prinsese in flagrant. Revoltat ca i s-ar fi stricat imaginea, hoțul a cerut despagubiri in instanța.

- Potrivit portalului de justitie just.ro, procesul in care se judeca cauza privind afirmatiile primarului Toma referitoare la “mafia lui Tescaru” a ajuns la final. Fostul director al Companiei de Apa Buzau, Ionel Tescaru a castigat procesul definitiv si irevocabil cu Toma, iar instanta il OBLIGA pe primar…

- Timis Ion Sorin primarul orasului Borsa a mai castigat o lupta in razboiul cu Matei Mihali si Asociatia Composesorala Borsa. Astazi, 14 februarie 2019 la Tribunalul Maramures s-a pronuntat sentinta prin care Matei Mihali este obligat sa-i plateasca edilului suma de 3.000 de lei drept daune morale si…

- Tribunalul Bucuresti a decis ca presedintele PNL, Ludovic Orban, sa-i plateasca deputatului PSD Iulian Iancu daune morale de 20.000 lei, dupa ce liderul liberal l-a acuzat pe presedintele Comisiei pentru industrii si servicii din Camera Deputatilor ca este "omul companiei Gazprom" si "torpileaza" constructia…