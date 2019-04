Polițist mort în Vinerea Mare. Grav accident rutier Un polițist din Argeș, a fost implicat intr-un grav accident rutier in Vinerea Mare, care a adus și moartea acestuia. Potrivit primelor informații, polițistul a fost lovit de o mașina care ar fi incercat sa vireze brusc stranga. Cei doi adulți și copilul aflați in autoturism au ajuns la spital cu rani. Fetița de 13 ani, șoferul in varsta de 55 de ani, iar femeia in varsta de 42 de ani au prezentat multiple traumatisme, informeaza Antena 3. Accidentul s-a produs in localitatea Livezeni, iar polițistul era in timpul liber, pe motor. Vezi și: Paște 2019. De ce este bine… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

