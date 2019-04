Stiri pe aceeasi tema

- Un politist local din Iasi a fost ranit, joi, dupa ce a fost luat pe capota unui autoturism de catre un sofer care a refuzat sa se legitimeze si a incercat sa plece cu masina, politistul fiind nevoit sa traga un foc de avertisment. Soferul a fost dus la audieri.

- Un agent de politie din judetul Iasi a fost condamnat la 2 ani si 4 luni de inchisoare cu suspendare sub supraveghere, fiind gasit vinovat pentru luare de mita. Cristian Ignat, de 49 de ani, a primit o pedeapsa finala mai mica decat cea stabilita de prima instanta, care il condamnase la trei ani de…

- Doua incidente grave in care au fost implicate echipaje medicale de la Ambulanta s-au petrecut noaptea trecuta in judetul Iasi. Un echipaj medical a fost trimis la Rediu-Scanteia. Din cauze deocamdata necunoscute, fiul pacientului, care era beat, l-a lovit cu pumnul in fata pe sofer. Politia a fost…

- 11 piese intra in prima semifinala Eurovision Romania 2019 de la Iași, pe 27 ianuarie. Mai mulți artiști vor incerca sa iși ocupe locurile din finala, unde fiecare va incerca sa convinga publicul ca prestația lor trebuie sa reprezinte Romania la Eurovision 2019, noteaza click.ro. Sub sloganul „Implinește…

- Ea circula dinspre Vaslui catre Iasi, iar intr-o curba stransa a parasit partea carosabila si s-a izbit cu autoturismul intr-un copac. Femeia a suferit mai multe fracturi, chiar daca purta centura de siguranta, deoarece autoturismul a lovit copacul cu partea laterala, chiar in dreptul portierei pasagerului.…

- Atacul a avut loc chiar in curtea proprietatii lui Mihai Tarziu, pe care fostul politist o detine in satul Goesti, comuna Lungani. Dupa ce a iesit la pensie in anul 2016, Tirziu a inceput sa administreze un bar pe care l-a amenajat chiar in curtea unei proprietati pe care o detine in satul Goesti…