Polițist local din Baia Sprie, filmat în timp de dormea în mașina de serviciu / VIDEO Un agent al Poliției Locale a orașului Baia Sprie din Maramureș a fost filmat in timp ce dormea in autospeciala, in timpul serviciului. Un localnic l-a vazut pe polițist cand se odihnea și a publicat imaginile pe Facebook. Polițistul a fost surprins in imagini in timp ce dormea in autospeciala aflata intr-o parcare de pe marginea drumului județean care face legatura intre Baia Sprie și Cavnic. In loc sa supraveghere traficul sau sa patruleze prin zona, agentul de la Poliția Locala Baia Sprie a fost filmat sforaind in mașina de Poliție, conform vasiledale.ro. Barbatul care l-a filmat a publicat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

- Un politist local din Baia Sprie a fost filmat in timp ce dormea, in timpul serviciului, in toiul zilei, in mașina instituției. Imaginile au fost larg distribuite, acestea devenind virale. ”Așteptand pensia”, scrie un internaut pe Facebook, alaturi de filmarea cu polițistul.

