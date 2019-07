Polițist înjunghiat în timpul intervenției Polițistul a fost injunghiat in picior, in aceasta seara. El a intervenit in urma unui apel la 112, pentru a aplana un scandal dintr-un bar din Surducu Mic. Agresorul a fost reținut, potrivit Mediafax. Polițistul era insoțit de inca un coleg. Injunghierea polițistului a avut loc in momentul in care cei doi polițiști ajunși la fața locului incercau sa imobilizeze un barbat agresiv. Se fac cercetari pentru tulburarea liniștii și ordinii publice și pentru ultraj. Cel mai grav caz in care a fost implicat un polițist din Timiș a avut loc la inceputul lunii iunie, cand un interlop… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

