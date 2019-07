Stiri pe aceeasi tema

- Un politist din judetul Timis a fost injunghiat, joi seara, in timpul interventiei la un scandal izbucnit la un bar din localitatea Surducu Mic. Agresorul a fost retinut, relateaza corespondentul oenrru Timis al agenției MEDIAFAX , Adriana Mit. Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX ca doi politisti…

- O femeie a fost snopita in bataie și injunghiata de mai multe persoane, pe bulevardul Unirii din Focșani, vizavi de sediul Poliției. Dupa atac, agresorii au fugit de la fața locului. Incidentul șocant a avut loc miercuri seara, in jurul orei 21:45. Mai multe persoane care stateau pe o bancuța au fugit…

- Un incident deosebit de grav a avut loc in aceasta dimineața in localitatea timișeana Faget. Un barbat a injunghiat mortal o persoana și a ranit grav o alta. Agresorul a fugit, a furat o mașina și a disparut. Criminalul e cautat acum de poliție, a informat tion.ro. Incidentul s-a petrecut in jurul orei…