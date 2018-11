Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii cauta autorii unei talharii produse in noaptea de vineri spre sambata, 2/3 noiembrie 2018, in comuna olteana Brebeni, doua victime fiind in stare grava la Spitalul Județean de Urgența Craiova. Victimele talharilor sunt un cuplu din Brebeni, un barbat de ...

- Incidentul a avut loc marti, 30 octombrie, in jurul orei 20.00, pe o strada din Huedin. Victima a ajuns in spital cu leziuni grave, iar agresorul a fost depistat de politisti si retinut pentru 24 de ore.

- Un padurar din cadrul Ocolului Silvic Brodoc – Directia Silvica Vaslui, a fost vineri seara victima unei agresiuni grave, in afara fondului forestier. Barbatul a fost atacat de membrii unei grupari specializate in taierea ilegala de arbori din padurile de stat si cele private.

- Politistii clujeni cerceteaza împrejurarile producerii unui accident rutier, în urma caruia o persoana a fost ranita grav.”La data de 24 septembrie a.c. în jurul orei 09.20, pe strada Dr. Ion Ratiu, din municipiul Turda, a avut loc un accident rutier în urma…

- O fata de 17 ani din Ramnicu Valcea a fost reținuta pentru 24 de ore dupa ce și-a injunghiat iubitul cu un briceag, dupa o cearta. Tanarul este in stare grava la spital. Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Valcea, in noaptea de miercuri spre joi, in Ramnicu Valcea, a avut loc un conflict intre…

- Agresorii, in varsta de 17 si 19 ani, au fost prinsi cand incercau sa fuga din tara. Cei doi au vrut sa se razbune pe victima crezand ca face parte dintr-un grup de tineri cu care ei avusesera o altercatie cu cateva ore mai devreme. Minorul a fost cel care l-a injunghiat pe tanar cu un briceag.

- Un barbat, in varsta de 43 de ani, din Braila, banuit de injunghierea unui tanar de 22 de ani, a fost identificat si retinut de politistii braileni, fiind arestat preventiv pentru 30 de zile.