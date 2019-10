Polițist în misiune, rănit grav de un copil de 15 ani care conducea beat o mașină Un incident deosebit de grav a avut loc in Oradea. Un polițist aflat in misiune a fost ranit grav de un copil care conducea beat o mașina, probabil furata. Potrivit Poliției Bihor, in noaptea de joi spre vineri un tanar de 15 ani din comuna Oșorhei in timp ce conducea o mașina a incercat sa The post Polițist in misiune, ranit grav de un copil de 15 ani care conducea beat o mașina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

