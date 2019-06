Poliţist împuşcat mortal în Timiş în timp ce încerca să oprească o maşină Un politist din orasul Recas, judetul Timis, a fost impuscat in misiune pe un drum din zona localitatii Izvin, care apartine de Recas. Politistul se afla in trafic cu un coleg si impreuna au organizat un filtru pentru a opri o masina in care aveau informatii ca s-ar afla un barbat urmarit international. Cand masina s-a apropiat, soferul, in loc sa opreasca, a accelerat, iar din autoturism a fost tras un foc de arma care l-a nimerit pe un agent. Med (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

