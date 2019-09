Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au desfasurat sambata dimineata doua perchezitii domiciliare in Ilteu si Troas la persoane banuite de detinere ilegala de arme si munitie, un barbat fiind retinut pentru 24 de ore, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arad. Potrivit unui comunicat transmis de IPJ,…

- Polițistul din Argeș, de 28 de ani, impușcat cu o arma de vanatoare, a murit. Tanarul a decedat azi-noapte la un spital din București, unde era internat in coma indusa. Nicolae Catalin Ristescu lucra la Direcția Generala de Poliție a Municipiului București. Reamintim ca pe 29 iulie, polițiștii argeșeni…

- Ieri, 8 august 2019, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sprijiniți de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, de cei ai Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase, de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului…

- Polițiștii din Alba au facut 5 percheziții, in Blaj și Jidvei, pentru documentarea activitații unor persoane banuite de contrabanda. Au fost gasite peste 9.500 de țigarete, provenite din contrabanda dar și muniție pentru arme de vanatoare și autoaparare, deținuta in mod ilegal. O persoana a fost reținuta.…

- Update! Polițistul din Argeș, impușcat cu o arma de vanatoare, se afla in stare grava. Din pacate, primele informații arata ca omul legii este grav ranit și ca a fost transportat de urgența in București. Polițist din Argeș, impușcat cu o arma de vanatoare. In cursul acestei nopți, polițiștii argeșeni…

- Procurorii argeseni au deschis o ancheta, marti, dupa ce un politist aflat in concediu s-a prezentat la spital cu plagi impuscate. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, incidentul a avut loc in noaptea de luni spre marti. "In cursul acestei nopti, politistii argeseni…

- Polițist din Argeș, impușcat cu o arma de vanatoare. In cursul acestei nopți, polițiștii argeșeni au fost sesizați de catre personalul medical al Spitalului Curtea de Argeș, cu privire la faptul ca, la secția Urgențe a acestei unitați medicale, a fost prezentat un barbat de 28 de ani din Mușatești,…