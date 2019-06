Polițist împușcat. Asistentul de pe ambulanță, declarații șocante la România TV Asistentul de pe ambulanța care a intervenit imediat pentru acordarea primului ajutor medical in cazul polițistului impușcat a facut declarații in direct la Romania TV despre trairile pe care le-a avut. ”Am ajuns la caz, pacientul nu avea puls, dar noi am facut tehnica resuscitarii pe care o facem la orice pacient. Nu avea nicio șansa. Nu avea puls. Nici daca era cineva chiar langa el. Mergem la diferite cazuri, dar acest caz ne-a șocat pe toți. Nu poți sa execuți așa un om”, a declarat Octavian Benegui, asistentul de pe ambulanța care a intervenit, in direct la Romania TV. Același… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

