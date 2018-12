Stiri pe aceeasi tema

- Trei angajati ai unei societati comerciale de pe Platforma Chimica din Ramnicu Valcea au ajuns la spital, dupa ce s-au intoxicat, vineri seara, cu glicol. Unul dintre ei a fost preluat in stare de inconstienta.

- Șeful de post din comuna Stalina Timiș a fost lovit, miercuri seara, cu un topor in cap de un barbat din sat. Polițistul a fost transportat de urgența la spital unde a fost supus unor intervenții chirurgicale. Polițistul a intervenit miercuri seara in gospodaria unei familii de romi din sat, dupa ce…

- Un barbat de 53 de ani care se afla alaturi de prieteni, vineri, pe unul din fondurile de vanatoare din apropierea comunei Bulzești, județul Hunedoara, a fost impușcat accidental de unul dintre parteneri. Conform servuspress.ro, incidentul s-a produs in jurul orei 13.00, pe fondul de vanatoare numarul…

- Aurica Beldeanu (67 de ani) i s-a facut și a cazut din picioare in timp ce se afla la La Biserica „Sf. Ilie” din Craiova, la priveghiul lui Ilie Balaci. Medicii au fost chemați de urgența, au incercat sa il resusciteze și l-au transportat in stare grava la spital. Primul diagnostic al medicilor este…

- Vești teribile de la Craiova. Dupa ce vestea morții lui Ilie Balaci a picat ca un trasnet pentru intreaga lume a fotbalului romanesc, astazi lui Aurica Beldeanu (67 de ani) i s-a facut și a cazut din picioare in timp ce se afla la Biserica "Sf. Ilie" din Craiova, la priveghiul lui Ilie Balaci. Medicii…

- Un ofiter de politie din Gorj, in varsta de 40 de ani, din localitatea Baia de Fier, a fost ranit grav si a fost transportat cu ambulanta la Bucuresti, in urma unui accident rutier, care a avut loc in localitatea Bengesti Ciocadia, informeaza Observator TV.Politistul a pierdut controlul volanului din…

- DN 14, km. 6, puțin dupa ora 18.00: La intrare in Șura Mare dinspre Sibiu, un sofer de 48 de ani, sibian, pe fondul conducerii sub influența alcoolului, a acroșat un biciclist care circula regulamentar pe aceeasi direcție. Read More...

- Piotr Verzilov, membru al grupului protestatar punk Pussy Riot care a fost spitalizat de marti la Moscova, deoarece ar fi fost otravit, a fost transportat la Berlin pentru tratament medical, informeaza BBC.