- Legaturile dintre politisti si membrii lumii interlope sunt foarte subtiri si uneori depasesc linia interesului profesional si ajung sa creeze "punti" care sunt suspecte pentru platitorii de taxe si impozite. Un astfel de caz este cel al politistului Dan Negura de la Serviciul de Investigatii a Criminalitatii…

- Politistii nu mai au nici o jena sa se afiseze alaturi de interlopi. Este si cazul lui Dan Negura, politist in cadrul Serviciului de Investigatii a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului Judetean de Politiei Suceava. El apare intr-o fotografie postata pe Facebook alaturi de Adrian Corduneanu…

- Un politist sucevean care se afla in timpul liber, in concediu, plimbandu-se cu sotia si bebelusul in Parcul Central din municipiul Suceava, a fost atacat cu un cutit de un individ pe care il indepartase cu putin timp inainte de langa un tanar si o tanara pe care ii agasa. Scenele violente s-au ...

- „Nu cred ca vrei sa ai un conflict cu mine” „Da-i drumul și da-mi amenda… hai ca iți arat eu ție” „Aștept pe unul sa-mi bage gaze in p… mea, nu te mai lua de mine” Sunt vorbele unui fost (de-acum) consilier parlamentar adresate unui polițist de la circulație, suparat pentru ca ii cerea documentele dupa…

- Un barbat care a lovit cu pumnul in fața un polițist a fost arestat pentru 30 de zile. Individul l-a agresat fizic pe șeful de post din comuna Dornești, Suceava. Potrivit procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti, pe 21 august, in jurul orelor 02,30, in timp ce persoana vatamata, sef…

- Este ancheta la Suceava, unde un bebeluș a fost gasit mort, asfixiat intr-o punga, in gospodaria unei femei din Dorna Candrenilor, inginer la o multinaționala. Cazul a fost semnalat de un polițist din sat, care a vazut femeia gravida, iar marți a sesizat ca aceasta nu mai are burta, dar nici copil,…

- Un polițist in varsta de 32 de ani a fost transportat la spital in stare grava, luni, dupa ce a fost gasit impușcat in cap in zona unui cimitir din Suceava. Cel mai probabil, barbatul a vrut sa-si puna capat zilelor din motive sentimentale, el aflandu-se in timpul liber in momentul comiterii faptei.…

- Un politist a fost gasit impuscat in cap luni seara. Este vorba despre un agent in varsta de 32 de ani, din cadrul Secției de Poliție Rurala Darmanești. El a fost gasit impușcat in mașina personala pe un deal de la marginea cartierului Burdujeni din Suceava. Colegii lui s-au sesizat dupa un mesaj postat…