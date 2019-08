Stiri pe aceeasi tema

- Doi polițiști din Hong Kong au fost arestați marți dupa difuzarea unei înregistrari video în care bat un barbat aflat pe o targa într-un spital, accentuând presiunea asupra forțelor de ordine, acuzate de represiuni brutale de catre mișcarea pro-democrație, scrie AFP. "Este…

- Incident la Constanța, de Ziua Marinei Romane in timpul discursului președintelui Klaus Iohannis. Un militar american a leșinat. Militarul se afla in dreapta zonei in care președintele iși susținea...

- Incident socant, marti seara, in orasul Tecuci, acolo unde un politist aflat in timpul liber a fost batut de doi indivizi. Se pare ca barbatii erau suparati de felul in care oamenii legii au gestionat situatia din Caracal, potrivit Antena 3.

- Un agent de poliție din cadrul Secției de Poliție Rurala Darmanești se afla in stare critica la spital, dupa ce luni seara s-a impușcat in cap cu pistolul din dotare. Agentul principal Andrei Ionuț Aursulesei, in varsta de 32 de ani, a incercat sa-și puna capat zilelor, tragandu-și un glonte in cap…

- Ramane indragostit de tara noastra si nu vrea sa plece de aici, scrie stirilekanald.ro. A povestit despre asta intr-un interviu. Citeste si Imagini socante la Bistrita. Un motociclist belgian a fost snopit in bataie de ciobani VIDEO Michel s-a nascut in Blegia, dar se considera pe jumatate…

- Anamaria Prodan l-a lovit pe Dan Alexa in fața la finalul meciului de Liga 1 dintre Astra și FC Botoșani, scor 2-2. Dan Petrescu, antrenorul campioanei CFR Cluj, nu și-a putut ascunde zambetul la auzul veștii. Vezi AICI imaginile incredibile cu lovitura primita de Alexa! „Nu cred! A aratat la televizor?…

- Incident sangeros, miercuri la amiaza, in localitatea suceveana Fratautii Noi. O femeie de 25 de ani, cetatean italian, a fost injughiata de o cumnata. Lama cutitului s-a rupt si a ramas infipta in gatul victimei. La fata locului a ajuns un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta. Victima se afla…

- Un baiat de 21 de ani din Republica Moldova a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost injunghiat de mai multe ori si batut cu bestialitate la Iași, Romania. Incidentul a avut loc in dimineața zilei de 14 iunie, in jurul orei 4, in zona Copou.