Polițist din Capitală, reținut pentru agresiune sexuală Un polițist din București a fost reținut pentru ca ar fi agresat sexual o tanara, la inceputul lunii septembrie, relateaza Mediafax. Barbatul, in varsta de 28 de ani, era incadrat ca agent de siguranța publica in cadrul Poliției Capitalei. Acesta a fost reținut in urma cercetarilor efectuate dupa ce, in data de 6 septembriue, o tanara a reclamat ca a fost victima unei agresiuni sexuale, informeaza Poliția Capitalei, citata de Mediafax. Cercetarile sunt continuate sub supravegherea parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3. Post-ul Polițist din Capitala, reținut pentru agresiune sexuala… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

